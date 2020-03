Završnica Lige šampiona krajem septembra

FIBA Liga šampiona završiće se finalnim turnirom osam najboljih timova, koji će se održati krajem septembra.

Prethodno treba da se završe revanši osmine finala s obzirom da je zasad šest timova izborilo plasman na F8.

🚨 A Final Eight in late September will conclude the 2019-20 #BasketballCL season 🏆https://t.co/rRj3Dq8SRN

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 31, 2020