Zbog njegovog glupiranja prekinuta sezone, a obilježio nastavak

Prvi meč nastavka NBA lige odigrali su Juta i Nju Orleans.

Džezeri su dobili taj meč 106:104.

Rudi Gober koji je prvi inficirani košarkaš u takmičenju i zbog kog je sezona prekinuta, obilježio je i prvi meč nastavka.

Gober koji je izazvao bijes brojnih kolega zbog glupiranja na pres konferenciji i dodirivanje mikrofona i medijske opreme ne znajući da ima Kovid-19 meč je završio sa 14 poena, 12 skokova i tri blokade.

Ubacio je prve poene u nastavku sezone, ubacio je koš za pobjedu i blokirao Vilijamsonov pokušaj da uzvrati.

Rudy Gobert has the first bucket for the NBA restart pic.twitter.com/MIQULizyTG

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2020