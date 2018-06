Čuveni trener bocnuo Nejmara

Čuveni italijanski trener Fabio Kapelo je zvijezdu brazilske reprezentacije Nejmara nazvao simulantom.

Bivši strateg Milana, Real Madrida i ostalih klubova razočaran je pokušajem Nejmara da iznudi penal na utakmici protiv Kostarike.

Da nije bilo VAR sistema, Brazilac bi uspio u svojoj namjeri.

“Što se mene tiče, Nejmar je simulant! Lako pada, baca se na travu, ali time ne poričem da je dobar igrač, pravi šampion”, rekao je Kapelo.

Kapelo je imao i riječi hvale za Brazilca.

“U smislu genijalnosti, bolji je od Kristijana Ronalda, ali ima manje snage od Portugalca. Čak ništa od toga što zna nije pokazao na prve dvije utakmice. Ni po pitanju driblinga, ni po pitanju maštovitosti. A to što je plakao poslije susreta sa Kostarikom jeste zato što osjeća sramotu i odgovornost za debakl Brazila na prethodnom Mundijalu i sad smatra da bi on trebalo da bude igrač koji će odvesti reprezentaciju do finala”, zaključio je Italijan.

L.Đ.