El Matador koban za Portugal, nakon Mesija Mundijal ostao i bez Ronalda

Urugvaj je zahvaljujući pogocima Edinsona Kavanija savladao Portugal 2:1 u osmini finala Svjetskog prvenstva i igraće u četvrtfinalu Mundijala protiv Francuske.

Napadač Pari Sen Žermena bio je inspirisan kao njegov saigrač iz kluba Kilijan Mbape u meču sa Francuskom.

Već u sedmom minutu sjajno je kombinovao sa Edinsonom Kavanijem i glavom zakucao loptu u mrežu.

Nakon što do odlaska na odmor nije bilo velikih uzbuđenja na startu nastavka Portugal je izjednačio.

Centrirao je Gereiro, a Pepe glavom poslao loptu u mrežu natjeravši prvi put na Mundijalu Musleru na kapitulaciju.

Međutim, samo sedam minuta kasknije Portugalci su skupo platili neopreznost.

Loptu je ispucao Muslera, ona je došla do Vesina, koji je odložio do Kavanija, a popularni El Matador prelijepo plasirao u dalji ugao.

Kavani je izašao iz igre u 73. minutu zbog povrede, ali ostaje nada da se napadač nije ozbiljnije povrijedio.

Urugvaj slavi veliki uspjeh, dok je Mundijal nakon Lea Mesija, ostao i bez Kristijana Ronalda.

B.J.

Urugvaj – Portugal 2:1

Kavani 7, 62.- Pepe 55.

Tok meča:

85′- Sve manje nade za Portugal, koji pokušava da pritisne rivala i izbori produžetke.

74′- Povreda Kavanija, najboljeg igrača utakmice mijenja Stuani. Izmjena i u selekciji Portugala, Andre Silva na terenu, izašao je Guedeš.

70′- Nesigurnost Muslera, kojem je ispala lopta, udarac Bernarda Silve sa 14 metara ide preko gola, propada šansa za Portugal.

62′-GOOOOLL! Kakav pogodak Kavanija, prelijepo je plasirao loptu i vratio prednost Urugvaju.

That is a special finish from Edinson Cavani! 😍 #URUPOR #WorldCup https://t.co/ZE5JZNUrmh

55′-GOOOOOLL! Poslije kornera sa lijeve strane Pepe je glavom izjednačio rezultat.

Pepe heads it in to level the game! #URUPOR #WorldCup https://t.co/Ir7gFNRZw1

46′- Nastavljena je utakmica u Sočiju, Urugvaj je trenutno bliži četvrtfinalu. Još nijedan gol nije primila ekipa Oskara Tabareza, vidjećemo da li će Portugalci uspjeti da probiju budem popularnih “urusa”.

Gol Edinsona Kavanija jedini je u prvom dijelu. Rano vođstvo omogućilo je Urugvaju da igra lakše, dok su Portugalci bili bez rješenja.

33′- Ronaldo je imao dobru poziciju, iz slobodnjaka sa 20 metara. Međutim, pogodio je živi zid.

22′- Lukav udarac Suareza iz slobodnog udarca sa oko 25 metara, po zemlji, ali odbija Rui Patrisio.

7′-GOOOOOLL! Centaršut Suareza, realizacija Edinsona Kavanija, vodi Urugvaj!

Suarez to Cavani and Uruguay lead! #WorldCup https://t.co/zklfuLrq8h

6′- Prvi je zaprijetio Ronaldo sa 20 metara. Siguran je Muslera.

1′- Krenula je lopta sa centra u Sočiju.

We'll shortly discover who will be playing #FRA in the #WorldCup quarter-finals…

Here are your teams for #URUPOR! pic.twitter.com/qMfJPoEcVl

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 30, 2018