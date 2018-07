Francuska na krovu svijeta!

Fudbaleri Francuske novi su vladari planete, pošto su u finalu u Moskvi savladali Hrvatsku sa 4:2.

“Trikolori” su drugi put u istoriji osvojili Zlatnu boginju, nakon što su najbolji bili i prije dvadeset godina.

Borba za trofej na Lužnjikiju bila je spektakularna i viđeno je jedno od najboljih finala u istoriji Svjetskih prvenstava.

Četa Didijea Dešana odigrala je izvanredno, ne samo u finalu, pa možemo konstatovati da su se zasluženo okitili krunom na Mundijalu u Rusiji.

Francuska je povela srećno, autogolom Mandžukića u 18.minutu. Uzvratio je Perišić efektnim pogotkom, ali su “trikolori” ipak na odmor otišli sa prednošću. Sudija Pitana je poslije konsultacija sa VAR-om pokazao na bijelu tačku, a Grizman se upisao u strijelce.

Vođstvo je na 3:1 uvećao Pogba u 59, a šest minuta kasnije nemoćnog Subašića udarcem sa distance matirao je i sjajni Mbape. Hrvati su potom preko Mandžukića kaznili poigravanje Ljorisa, ali nisu imali snage da izvuku povoljan rezultat.

Baz obzira na poraz u finalu, “vatreni” su odigralu Mundijal za pamćenje i nadmašili rezultat generacije iz 1998. godine koja je baš u Francuskoj zauzela treće mjesto.

FRANCUSKA – HRVATSKA 4:2 (Mandžukić ag. 18, Grizman pen. 39, Pogba 59, Mbape 65 – Perišić 28, Mandžukić 69)

Stadion: Lužnjiki

Kapacitet: 81.000 sjedišta

Sudija: Nestor Pitana (Argentina)

Francuska (4-2-3-1): Loris – Pavar, Varan, Umtiti, Ernandez – Kante, Pogba – Mbape, Grizman, Matuidi – Žiru.

Hrvatska (4-3-3): Subašić – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić – Brozović, Modrić, Rakitić – Rebić, Mandžukić, Perišić.

Tok utakmice:

89.minut – Bezopasan šut Rakitića, ide lopta preko gola.

78.minut – Opasan pokušaj Rakitića, gađao je po zemlji, lopta je zakačila Nzonzija, ali Pitana to nije vidio. Ništa od kornera.

69.minut – GOOOOOL! Smanjuju Hrvati, častio ih Ljoris. Poigravao se golman Francuske i to mu se obilo o glavu. Mandžukić se upisao.

65.minut – GOOOOOL! Mbape za 4:1, Francuska je nadomak druge titule svjetskog prvaka. Nakon Pelea, Mbape je drugi najmlađi strijelac koji je dao gol u finalu Mundijala. Tukao je i on sa distance, a Subašić ponovo nemoćan.

59.minut – GOOOOOL! Pogba donosi Francuzima ogroman kapital, Hrvati su u velikom problemu. Igrač Mančester junajteda postigao je prvijenac na ovom Mundijalu, ali zlata vrijedan. Bio je precizan sa ivice šesnaesterca, Subašić ponovo daleko.

Nevjerovatno, ali istinto. Pogba je prvi fudbaler Mančester junajteda koji se upisao u strijelce u finalu Svjetskog prvenstva.

53.minut – Prekid na Lužnjikiju. Trojica navijača utrčali su na teren i dobili par minuta slave.

Sahaya giren izleyicilere Lovren'in sert müdahalesi pic.twitter.com/1eEotucIQ4 — Yugoslav Futbolu 🇭🇷🇷🇸 (@yugofutbol) July 15, 2018

52.minut – Novo uzbuđenje, sada je Subašiću zaprijetio Mbape. Brzonogi ofanzivac je otišao isuviše u stranu, pa nije bilo puno prostora da proturi loptu iza leđa golmana Hrvata.

48.minut – Opasan šut Rebića brani Ljoris. Napadač Hrvata je ljevicom gađao rašlje francuskog gola, međutim čuvar mreže “trikolora” bio je koncentrisan.

47.minut – Solidan udarac Grizmana, lako hvata Subašić.

46.minut – Nastavljen je meč.

Poluvrijeme: Na polovini finalnog susreta Francuzi su u prednosti. Uzbudljivo je u Moskvi, Hrvatska je uspjela jednom danas da stigne rivala, moraće opet da jure u drugom dijelu.

39.minut – GOOOOOL! Precizan je Grizman, prevario je Subašića. Francuska vodi sa 2:1. Velika uzbuđenja u Moskvi.

37.minut – PENAL sudi Pitana. Velika šansa za Francuze da opet povedu.

35.minut – Prvi put u istoriji, VAR na djelu u velikom finalu Mundijala. Pitana gleda sporni trenutak iz kaznenog prostora Hrvatske, Perišić je igrao rukom.

32.minut – Evo kako se u Zagrebu proslavio izjednačujući pogodak.

1-1! Zagreb goes off as Perisic puts Croatia back into the game!! 💥 pic.twitter.com/iwS5jlMOcQ — Soccer AM (@SoccerAM) July 15, 2018

28.minut – GOOOOOL! Uzvraća Hrvatska fenomenalnim udarcem Perišića. Poslije velike gužve u kaznenom prostoru, vezista “vatrenih” je sebi stvorio dovoljno prostora za šut, niko od Francuza nije izašao u blok, pa je Ljoris bio nemoćan.

25.minut – Pogledajte slavlje francuskih navijača u Parizu poslije autogola Mandžukića.

Paris erupts as Mandzukic's own goal puts France into the lead! 🇫🇷 pic.twitter.com/iGTTtJ8iQd — Soccer AM (@SoccerAM) July 15, 2018

21.minut – Poslije prekida Hrvata, Vida je glavom tukao visoko preko gola.

18.minut – GOOOOOL! Mandžukić je pogodio sopstvenu mrežu. Svemu je prethodio slobodan udarac, Grizman je ubacio loptu u kazneni prostor rivala, a napadač “vatrenih” nije uspio da otkloni opasnost. Subašić nije imao šansu da interveniše.

10.minut – Vrlo oprezni su i jedni i drugi na samom startu utakmice. Što je i logično, s obzirom na važnost meča. Zasad bez većih uzbuđenja.

1.minut – Počeo je meč u Moskvi.

Poslije mjesec dana takmičenja, velikih borbi i iznenađenja, kucnuo je čas za finalni obračun – Zlatni globus u Moskvi napadaju fudbaleri Francuske i Hrvatske.

“Trikolori” žele drugu titulu u istoriji, ovo im je treće finale, dok se “vatreni” po prvi put nalaze u ovakvoj situaciji, pošto im je reće mjesto sa SP u Francuskoj 1998. najveći uspjeh.

Četa Didijea Dešana je favorit, ali i na ovom Mundijalu vidjelo se da nema nepobjedivih. Hrvati su odigrali odličan turnir, umor ih je sigurno stigao, ali poslije svih onih slatkih pobjeda to neće biti problem za pulene Zlatka Dalića.

Pogledajte kakva je atmosfera bila u Zagrebu nekoliko sati prije starta meča.

Croatia right now… pic.twitter.com/eLLGQnRb5X — FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) July 15, 2018

Ovo im je šesti međusobni duel – Francuzi nemaju poraz od Hrvata.

