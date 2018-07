Francuska u finalu Mundijala, Umtiti presudio Belgiji

Treći put u istoriji fudbalska reprezentacija Francuske boriće se za titulu svjetskog šampiona.

“Trikolori” su večeras u Sankt Peterburgu, pogotkom Samjuela Umtitija, savladali selekciju Belgije 1:0.

Odlučujući momenat zanimljivog polufinalnog obračuna dogodio se u 51. minutu. Korner je izveo Antoan Grizman, a Umtiti pored Maruana Felainija glavom sproveo loptu u mrežu.

Četa Didijea Dešana je tako došla u situaciju da u nedjelju ponovi uspjeh iz 1998. godine kada su Francuzi preko Brazila došli do zlatne Boginje.

Pol Pogba i društvo su neutralisali sva oružja Belgije, Romelu Lukaku bio je neprimjetan, Kevin De Brujne nije bio na očekivanom nivou, a jedini koji je pravio probleme odbrani “trikolora” bio je kapiten Eden Azar.

Upravo preko njega su “crveni đavoli” zaprijetili u dva navrata tokom prvog poluvremena, ali najbolju šansu u tom dijelu igre propustio je Pavar, desni bek Francuske. Njegov šut krajnjim naporom zaustavio je Tibo Kurtoa.

Nakon postignutog gola početkom nastavka, Francuzi su se dodatno povukli i rivalu dopustili tek jedan ozbiljniji pokušaj. Bio je to udarac glavom Felainija, koji je gađao pored stative.

Do kraja meča Francuska je imala par dobrih šansi da trijumf učini ubjedljviijim, ali udarce Grizmana i Tolisoa odbranio je Kurtoa.

“Trikolori” će protivnika u finalu saznati sjutra uveče kada će se sastati Engleska i Hrvatska, dok će poraženi iz tog meča ići na megdan Belgijancima u susretu za treće mjesto.

FRANCUSKA – BELGIJA 1:0 (Umtiti 51)

Sudija: Andres Kunja (Urugvaj)

Francuska (4-2-3-1): Loris – Pavar, Varan, Umtiti, Ernandez – Kante, Pogba – Mbape, Grizman, Matuidi – Žiru.

Belgija (3-4-2-1): Kurtoa – Aldervajreld, Kompani, Vertongen – Šadli, Felaini, Vitsel, Dembele – De Brujne, Azar – Lukaku.

Tok utakmice:

96.minut – Ni Toliso ne uspijeva da otkloni dileme oko pitanja pobjednika. Velika šansa je to bila, Kurtoa ponovo izvanredan.

93.minut – Oduzeli su Francuzi loptu, Pogba je pronašao Grizmana, čiji udarac lako brani Kurtoa.

90.minut – Igraće se još 6 minuta.

88.minut – Veliki pritisak Belgije, ali veće opasnosti po gol Francuske nema.

81.minut – Strahovit udarac Vitsela sa distance, boksuje Ljoris.

79.minut – Azar je ubjedljivo najbolji Belgijanac večeras, sada je opet lako prošao pored Pogbe, nakon čega ga je srušio Žiru na 17, 18 metara od gola Francuske. Iznenađujuće, sudija iz Urugvaja je pokazao da nema faula.

65.minut – Konačno pokušaj Belgije u drugom dijelu. Felaini je probao glavom sa desetak metara, sada je on bio bolje postavljen od Umtitija, ali lopta ide proed stative.

56.minut – Majstorski potez petom Mbapea, dao je šansu Žiruu, ali njegov šut blokira Dembele.

51.minut – GOOOOOOL! Umtiti donosi vođstvo Francuskoj. Pogotku je prethodio korner Grizmana, a štoper “trikolora” je u skoku bio bolji od Felainija. Kurtoa nije imao nikakvu šansu.

46.minut – Nastavljen je susret.

Poluvrijeme: Nema golova, bilo je uzbuđenja. Po jedna dobra šansa obje strane, ali golmani su se istakli dobrim intervencijama.

Azar najbolji na terenu, odigrao je bez greške.

39.minut – Šansu utakmice imali su Francuzi. Mbape je idealno proigrao Pavara koji je udarcem po zemlji pokušao da savlada Kurtou. Ipak, golman Belgije je nogom spasao svoju mrežu.

31.minut – Zanimljiv i lukav pokušaj Žirua glavom poslije ubacivanja Pavara. Lopta je otišla pored gola, a utisak je da je Kurtoa kontrolisao situaciju.

Ističe se podatak da na ovogodišnjem Mundijalu Žiru nijednom nije tukao u okvir gola.

425 – Olivier Giroud has now played over seven hours of football at the 2018 World Cup (425 minutes) without managing a single shot on target. Frustrating. #FRA #BEL #FRABEL #WorldCup pic.twitter.com/LHhrFlQCWO

— OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2018