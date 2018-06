Honda pisao istoriju

Keisuke Honda je ušao u istoriju azijskog fudbala.

Japanski reprezentativac dobio je šansu u drugom dijelu meča sa Senegalom i to mu je bilo dovoljno da uđe u istoriju.

Honda je dao gol kojim je donio svom timu bod u ovom meču i ne samo to.

Za japanskog fudbalera ovo je četvrti gola na Svjetskim šampionatima, čime je postao najefikasniji azijski fudbaler na Svjetskim prvenstvima ikad.

Hondi su za četiri gola bilo potrebno da odigra devet mečeva.

4 – Keisuke Honda is now the top-scoring Asian player in World Cup history, netting four goals in nine total appearances in the competition. Icon. #JPNSEN #JPN #WorldCup pic.twitter.com/tT4NYxu04K

— OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2018