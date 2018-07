Hrvatska slavi Subašića, vatreni idu na megdan Rusiji!

Fudbaleri Hrvatske nastavljaju put na Svjetskom prvenstvu – “vatreni” su poslije boljeg izvođenja penala, u meču osmine finala, savladali reprezentaciju Danske ukupnim skorom 4:3.

Rezultat je poslije 120 minuta velike borbe bio izjednačen 1:1, a onda je u penal ruletu zablistao Danije Subašić odbranivši čak tri jedanaesterca.

Veliku šansu da odvede svoj nacionalni tim u četvrtfinale. u finišu drugog produžetka, propustio je Luka Modrić, čiji je udarac sa bijele tačke neutralisao Kasper Šmajhel.

Uvodni dio meča u Nižnjem Novogorodu bio je spektakularan, pošto su za četiri minuta igre postignuta oba pogotka. Danci su poveli pogotkom Jorgensena poslije svega 57 sekundi, da bi nedugo zatim Mandžukić poravnao na 1:1.

Hrvatska će u borbi za plasman u polufinale igrati protiv Rusije, koja je na sličan način izbacila Španiju.

HRVATSKA – DANSKA 1:1 (Mandžukić 4 – M. Jorgensen 1)

Stadion u Nižnjem Novgorodu

Sudija: Nestor Pitana (Argentina)

HRVATSKA (4-2-3-1): Subašić – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić – Rakitić, Brozović – Rebić, Modrić, Perišić – Mandžukić.

DANSKA (3-4-3): Šmajhel – Kjer, Kristensen, M.Jorgensen – Dalsgard, Eriksen, Dilejni, Knudsen, – Poulsen, Brajtvajt, Kornelijus.

Tok utakmice:

PENALI:

2:3 Rakitić – pogađa! HRVATSKA JE U ČETVRTFINALU MUNDIJALA!

2:2 Jorgensen – brani Subašić, meč lopta za Hrvatsku.

2:2 Pivarić – brani Šmajhel! Vrijeme je za posljednju seriju.

2:2 Šene – brani Subašić!

2:2 Modrić – pogađa!

2:1 Kron Deli – pogađa!

1:1 Kramarić – pogađa!

1:0 Kjer – pogađa!

0:0 Badelj – brani Šmajhel! Egal poslije prve serije.

0:0 Eriksen – brani Subašić, uz pomoć stative.

Kraj i drugog produžetka, šutiraće se penali.

119.minut – Mlak udarac kapitena “vatrenih”, lako za Šmajhela.

116.minut – ŠMAJHEL BRANI PENAL MODRIĆU. JORGENSEN I ŠMAJHEL SU SPASILI DANSKU, BAREM TRENUTNO.

Modrić je tukao u desni donji ugao, ali je golman Danske sjajno intervenisao, uhvativši živu loptu.

DRAMA! Luka Modric is denied from the penalty spot by Kasper Schmeichel! #CRODEN #WorldCup pic.twitter.com/cw2L9dxnUO

