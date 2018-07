Ivica Osim objasnio što možemo da naučimo od Hrvata

Legendarni trener Ivica Osim kaže da sve zemlje regiona moraju da nauče nešto od Hrvatske.

Igre Hrvatske na Mundijalu u Rusiji u centru su pažnje u regionu, a rezultat vatrenih analiziraju svi.

Na red je došao i čuveni Osim.

“Medijski gledano, bili su umjereniji nego mnogi drugi. Ono što Dalić često priča, ta skromnost je vrlo bitna, bar na našim prostorima, da ostanemo na zemlji. Ništa slučajno ne dolazi. Puno je rada i talenta koga su, hvala bogu, Hrvati imali. Imali su nekoliko izvanrednih igrača i dobro su iskoristili političku situaciju na Balkanu. Sve je to njima u prilog išlo i na jedan mudar način su to iskoristili. Od nekadašnjih neprijatelja pravili su sebi prijatelje i vrlo pametno su postupali, bez neke velike pompe”, kaže legendarni Osim i dodaje:

“Treba znati učiti, što reče Dalić, treba biti ponizan i skroman i treba prihvatiti da neko nešto bolje radi, a na to mi ne pristajemo nikada. Kad pristanemo na to da neko nešto bolje radi i uradi od nas i da nam to bude primjer, a vrlo smo teški na tome, to će biti najbolji put.”