Mitrović tvrdi da je Srbija oštećena za penal

Napadač Srbije Aleksandar Mitrović tvrdi da je sudija utakmice sa Švajcarskom Feliks Brih pogriješio kada je nakon njegovog duela sa defanzivcima “sajdžija” Šarom i Lihštajnerom svirao faul u napadu, umjesto penala

Srbija je poslije poraza od Švajcarske došla u tešku poziciju i neophodna joj je pobjeda nad Brazilom za siguran plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

“Oborili su me, jednostavno nisam mogao da dođem do lopte. Pokušavao sam da dođem do nje, pošto sam jedini izgleda gledao u nju. Jednostavno jedan me je vukao od pozadi, jedan je… Stvarno ne znam kako je dosuđen faul u napadu, nijedan od defanzivaca nije gledao u loptu. Kada je sudija svirao faul mislio sam da je penal, ali sam onda vidio da je drugačije dosudio. Ali mi smo Srbi navikli da idemo težim putem, protiv nas sve može, uvijek je sve protiv nas. Ali i dalje smo tu, ne mogu oni da nas obore toliko puta, koliko mi možemo da ustanemo”, rekao je Mitrović.

Ekipa Mladena Krstajića još se oporavlja od dramatičnog i emotivnog meča sa “sajdžijama”, ali će već za dva dana protiv jednog od glavnih favorita za Zlatnu boginju pokušati da napravi podvig i plasira se u nokaut fazu.

“Brazil je Brazil, nije važno kako je odigrao prethodnu utakmicu. Nikada ne znate kada će njihova igra biti savršena. Poštujemo ih, znamo šta predstavljaju u svijetu fudbalu njihovi igrači, ali kada se igra sa Brazilom, znam da će svaki naš fudbaler dati maksimum kako bi izborili željeni rezultat”, rekao je golman Srbije Vladimir Stojković.

U slučaju da Kostarika iznenadi Švajcarsku, Srbija bi odgovarao i remi sa golovima protiv Brazilaca. Duel u Moskvi na programu je u srijedu od 20 sati.

B.J.