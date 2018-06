Novi ispad Luisa Suareza

Urugvaj je kasnim golovom Himenesa srušio Egipat na startu Mundijala, a zanimljiv detalj viđen je duboko u sudijskoj nadoknadi.

U glavnoj ulozi bio je Luis Suarez – napadač Urusa je nakon jednog duela uhvatio protivničkog igrača za međunožje.

Suarez možda više ne grize, ali je i na ovoj utakmici pokazao da posjeduje raznovrstan “arsenal”.

I believe Luis Suarez completed the process of the dive here pic.twitter.com/JMnHtOz4Ai

— Nick Bromberg (@NickBromberg) June 15, 2018