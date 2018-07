Pogledajte najljepši gol Mundijala

Bravo @BenPavard28 !! ⚽🙌🇫🇷

Vous avez été des milliers à décider que sa demi-volée était le plus beau but de la Coupe du Monde la FIFA 2018 !



En savoir plus 👉 https://t.co/BDCDVg8xi3#CM2018 @WorldCupGOT @Hyundai_Global @equipedefrance pic.twitter.com/8a0yXW52m5