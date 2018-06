Poluvrijeme: Siguran hod Rusije ka pobjedi na startu Mundijala

Svjetsko prvenstvo u fudbalu, 21. po redu, počelo je danas, a prvog dana turnira u Rusiji sastali su se domaćin i selekcija Saudijske Arabije.

Rusija – Saudijska Arabija 2:0 (Gazinski 12, Čerišev 42)

RUSIJA (4-2-3-1): Akinfejev – Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Žirkov – Gazinski, Zobnin – Samedov, Golovin, Džagoev – Smolov

SAUDIJSKA ARABIJA (4-2-3-1) : Al Majuf – Al Buraik, Os. Havsavi, Om. Havsavi, Al Šahrani – Al Faraž, Otajf – Al Šehri, Al Jasim, Al Davsari – Al-Šahlavi

Tok utakmice:

Poluvrijeme: Na polovini susreta domaćin Mundijala ima sigurnu prednost, a strijelci za Ruse bili su Gazinski i Čerišev. Saudijska Arabija ima posjed, ne i ideju u napadu, pa rezultat oslikava realno stanje na terenu.

42.minut – GOOOOL! Majstorija Čeriševa, kakav pogodak rezerviste, magija! Hladnokrvno je izbacio iz igre dvojicu defanzivaca protivničkog tima, a onda snažnim udarcem pogodio za visokih 2:0.

33.minut – Rusija se povukla, prepustila konce igre rivalu, stoga i nema previše uzbuđenja u ovim trenucima.

24.minut – Povrijedio se Džagoev, stradala je zadnja loža. Mijenja ga Čerišev, igrač Viljareala.

21.minut – Opasna akcija Saudijske Arabije, Kutepov je bio koncentrisan, Al Šahlavi je spremno čekao loptu…

15.minut – Umalo da Rusija poveća vođstvo. Smolov je bio u prilici. Zastavica pomoćnika nije bila podignuta, iako je bila nedozvoljena situacija.

U svakom slučaju, na SP koristiće se VAR tehnologija.

12.minut – GOOOOL! Rusija vodi, strijelac Gazinski. Imamo prvi pogodak ovogodišnjeg Mundijala. Golovin je centrirao, a igrač Krasnodara glavom matirao Al Majufa.

1.minut – počeo je meč na Lužnjikiju. Pravdu dijeli Argentinac Nestor Pitana.

The first pass of the 2018 FIFA #WorldCup Let the games begin! #RUSKSA pic.twitter.com/l806QlNYgQ — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 14, 2018

Ceremonija otvaranja:

16:58 – Intonirane su himne Rusije i Saudijske Arabije i sve je spremno za početak prvog meča na šampionatu.

16:50 – Igrači su istrčali na teren, a prisutnima na stadionu i gledaocima širom svijeta su se potom obratili predsjednik Rusije Vladimir Putin i prvi čovjek svjetske kuće fudbala Đani Infantino.

16:45 – Mačak Ahil je zvanični prorok Mundijala u Rusiji – za današnji meč je prognozirao trijumf domaćina.

Russia or Saudi Arabia – who does Achilles the psychic cat think will win the #WorldCup opener?#RUS vs #KSA 🐱 pic.twitter.com/fcWhnxbBoi — Goal (@goal) June 13, 2018

16:35 – Krenuo je nastup britanskog pjevača Robija Vilijamsa, koga prati ruska soprano pjevačica Aida Garifuljina.

Robbie Williams performs during the #WorldCup opening ceremony pic.twitter.com/Kw5MZ85aw3 — Elliot Wagland (@elliotwagland) June 14, 2018

16:30 – Premijerni meč Mundijala počeće u 17 časova, a sada na stadionu Lužnjiki u Moskvi kreće ceremonija svečanog otvaranja.

Poznato je da će na stadionu nastupiti oko 500 artista plesača, gimnastičara i čak olimpijskih

takmičara u ritmičkoj gimnastici i trampolini.

16:10 – Španski golman Iker Kasiljas i ruska manekenka Natalija Vodjanova predstavili su trofej koji će pripasti pobjedniku Svjetskog prvenstva.

Reunited with the #WorldCup trophy 😍🏆 Thanks, @IkerCasillas, we always knew you had safe hands 🙌 pic.twitter.com/7PJGXitCvT — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 14, 2018

Sve karte za 80 hiljada srećnika koji prisustvuju ceremoniji i samom meču davno su razgrabljene.

Amazing atmosphere at Moscow!🔥 Welcome to Russia, friends! pic.twitter.com/7R3XvA3nqv — Russian ultras (@russian_ultras) June 14, 2018

L.Đ.