Repriza osmine finala, Rakitić i Subašić odveli Hrvate u polufinale!

Penal drama opet je imala srećan kraj za Hrvatsku – selekcija Zlatka Dalića pobijedila je Rusiju boljim izvođenjem penala i igraće u polufinalu Mundijala protiv Engleske.

Nakon 120 minuta bilo je 2:2, da bi poslije jedanaesteraca ukupnim rezultatom 6:5 bili bolji od Rusije.

Kao i u osmini finala, Subašić je odbranio penal, dok je u posljednjoj seriji rutinski Ivan Rakitić poslao “vatrene” na megdan Engleskoj.

Rusija je povela nakon pola sata golčinom Čeriševa, ali je brzo izjednačio Kramarić.

U nastavku je veliku priliku imao Ivan Perišić, kada je pogodio unutrašnju stativu, pa je utakmica na kraju otišla u produžetke.

Domagoj Vida je srećnim golom u 101. minutu donio vođstvo Hrvatskoj, ali je Mario Fernandeš obezbijedio produžetke Rusima.

Sreća je na penal ruletu bila saveznik Hrvatske, koja će u srijedu igrati protiv Engleske za plasman u veliko finale Mundijala.

RUSIJA – HRVATSKA 2:2, nakon penala 6:5

Čerišev 31, Fernandeš 115.- Kramarić 39, Vida 101.

PENALI:

3:4- Rakitić precizan kao protiv Danaca u osmini finala, “vatreni” su među četiri najbolje reprezentacije svijeta.

3:3- Smiren je Kuzjajev, ostavio je domaće u igri, Hrvati sada imaju penal za polufinale.

2:3- Precizan je i Domagoj Vida. Rusi sada moraju da daju gol.

2:2- Ignašević precizan.

1:2- Modrić uz mnogo sreće daje gol. Od Akinfejeve ruke i stative, lopta ide u mrežu.

1:1- Mario Fernandeš šutira pored stative.

1:1- Akinfejev brani udarac Kovačića, opet smo na početku.

1:1- Džagoev pogađa za Rusiju.

0:1- Brozović siguran.

0:0 – Udarac Smolova brani Subašić. Očajno je šutirao Rus, pokušao je da potkopa loptu.

#CRO and #RUS are heading for another penalty shootout #WorldCup https://t.co/diTvgEmaaz pic.twitter.com/oDOqGY6UFN

Penali će odlučiti posljednjeg polufinalistu Mundijala. Vrhunac drame u Sočiju!

115′-GOOOOOL! Mario Fernandeš! Sjajno je centrirao iz slobodnog udarca Džagoev, a Brazilac sa ruskim pasošem sa šest metara glavom pogodio za 2:2.

RUSSIA ARE STILL ALIVE!!! #WORLDCUP pic.twitter.com/aOuiGxq6qf

112′- Prijete Rusi, poslije kornera i odbijene lopte šutirao je Kuzjajev, ali je sjajno reagovao Subašić.

106′- Još 15 minuta borbe u Sočiju.

Završen je prvi produžetak, Hrvati vode 2:1, na 15 minuta su do polufinala Mundijala.

101′-GOOOOOLLL! Domagoj Vida! Poslije kornera za Hrvate skočio je štoper “kockastih” i pogodio mrežu, uz dosta sreće.

91′- Počeo je prvi produžetak, Rusi su krenuli sa centra.

Produžeci u Sočiju, nije bilo pobjednika poslije 90 minuta.

85′- Finiš u Sočiju, sada su ekipe opreznije, kao da se čekaju produžeci.

72′- Konačno su Rusi zaprijetili. Poslije centaršuta Fernandeša Jerohin je prebacio gol udarcem glavom.

60′- Kakva šansa za Hrvatsku! U gužvi pred golom Rusije lopta je došla do Ivana Perišića, koji je pogodio unutrašnju stativu. Sreća na strani Rusije!

Perisic hits the post, so close for #CRO ! #WorldCup pic.twitter.com/JytLzf5Imt

52′- Atraktivno je probao Kramarić makazicama, ali je siguran Akinfejev.

46′- Nastavljen je susret u Sočiju.

Poluvrijeme 1:1. Vodila je domaća selekcija efektnim golom Čeriševa, da bi izjednačio Kramarić.

39′-GOOOOLLL! Andrej Kramarić! Prodor Mandžukića po lijevoj strani, asistencija za Kramarića i gol!

38′- Problemi za odbranu Hrvata jer su žute kartone u kratkom vremenskom intervalu dobili Lovren i Strinić.

31′-GOOOOLLLLL! Kakav pogodak Denisa Čeriševa. Sa preko 25 metara sjajno je šutirao i zakucao loptu pod prečku gola Hrvatske.

Wow what a goal from Cheryshev!! #RUSCRO #WorldCup pic.twitter.com/IkC79vx1rw

25′- Pao je ritam u Sočiju. Hrvati imaju loptu više u posjedu, Rusi čekaju šansu iz kontre.

16′- Slobodan udarac iz veoma dobre pozicije sa 20 metara izveo je Rakitić, ali nije bio precizan. Dinamičan početak sa obje strane.

1′- Počela je utakmica na krcatom stadionu u Sočiju.

So, @England have secured their place in Wednesday's semi-final in Moscow, but who will join them? 🤔

Here are the teams for #RUSCRO! #WorldCup pic.twitter.com/oHd6snhN7n

