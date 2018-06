Šaćiri o Kosovu, Srbiji, Švajcarskoj, čuvenim kopačkama

Švajcarski reprezentativac Đerdan Šaćiri rekao je da je za njega utakmica sa Srbijom bila posebna jer potiče sa Kosova.

Fudbaler Stouka bio je strijelac u pobjedi “sajdžija” 2:1.

“Utakmica sa Srbijom za mene je bila posebna zbog hiljada ljudi iz Švajcarske, Albanije, sa Kosova. Svi su mi se javili i pobijedili smo za njih. Moji su sa Kosova, sve je ovo čista emocija”, rekao je Šaćiri, koji je nakon gola gestikulirao u obliku orla, simbola na albanskoj zastavi.

Dosta se prašine podiglo nakon njegove odluke da na kopačkama nosi zastave Kosova i Švajcarske u utakmici sa Srbijom.

“Kada sam igrao protiv Albanije 2012. godine, imao sam zastave Švajcarske, Albanije i Kosova na kopačkama. Novine su to kritikovale, ali to je moj identitet. Švajcarska je tu da svima pomogne. Sada sam imao zastavu Švajcarske i Kosova na kopačkama, ali to nije zbog političkih razloga. Te zastave govore o mom životu. Bez brige, na jačoj lijevoj nozi nosim švajcarsku zastavu”, istakao je Šaćiri.

