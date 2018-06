Što rade brazilski golmani?

Brazil ima sjajan golmanski par Ederson – Alison, ali statistika pokazuje da u ovom momentu im ne ide najbolje.

Opta donosi nevjerovatnu statistiku, po kojoj su golmani Brazila imali samo dvije odbrane na Svjetskim prvenstvima u posljednja tri meča, a primili su čak 11 golova.

Naime u debaklima protiv Njemačke i Holandije prije četiri godine primili su 10 golova i odbranili samo dva puta.

A to je nastavljeno i večeras golom Švajcarske iz prvog šuta u okvir gola. Iz OPTA-e se pitaju šta rade golmani.

10 – The last 12 shots on target faced by Brazil 🇧🇷 in the World Cup:

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

👐🏻

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

👐🏻

⚽️

⚽️

Goalkeeper ? #BRASWI #WorldCup pic.twitter.com/cqfEhdrdRv

— OptaJean (@OptaJean) June 17, 2018