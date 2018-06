Spektakl u Kazanju pripao Francuzima

Predvođeni fantastičnim Kilijanom Mbapeom, fudbaleri Francuske pobijedili su Argentinu 4:3 i plasirali se u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

Razigrani igrač Pari Sen Žermena bio je veoma raspoložen za igru, a u 11. minutu napravio je sprint od skoro 70 metara, kada je natjerao na kraju Roha da ga faulira za penal, koji je iskoristio Grizman.

Ipak, Argentinci su našli igru i uspjeli pred kraj prvog dijela da pravom bombom Anhela Di Marija izjednače.

Kada su na početku nastavka “gaučosi” preko Merkada kreirali preokret činilo se da su na putu velike pobjede. Poslije šuta Mesija lopta je zakačila defanzivca Argentine i prevarila Lorisa.

Međutim, to nije pokolebalo “trikolore”, pa je najprije Pavar prelijepim golom sa 18 metara vratio ravnotežu.

Nakon toga ponovo je na scenu stupio Kilijan Mbape. Poslije gužve pred golom Argentine spremno je reagovao, sklonio loptu u lijevu stranu i savladao Armanija.

Samo pet minuta kasnije Francuzi su kreirali možda i najljepšu akciju na utakmici. Žiru je na kraju sa golom sastavio Mbapea, koji je ponovo bio neumoljiv.

Poraz “gaučosa” ublažio je u nadoknadi Aguero na centaršut Lionela Mesija, koji će opet ostati bez “Zlatne boginje”.

Francuska će u četvrtfinalu igrati sa pobjednikom večerašnjeg meča Urugvaj – Portugal.

Francuska – Argentina 4:3

Grizman 13, Pavar 57, Mbape 63, 68. – Di Marija 41, Merkado 48, Aguero 90.

Tok utakmice

90+3′- GOOOOLLL!! Centaršut Mesija i realizacija Aguera. Ima još 60 sekundi.

85′- Šansa za Mesija, brani Loris, možda i posljednja nada za Argentinu odlazi u nepovrat.

80′- Francuska grabi ka polufinalu, kakva partija napadača Pari Sen Žermena. Najprije je izborio penal, a potom sa dva gola slomio Argentince.

68′-GOOOOLL! Ponovo Mbape, velikih 4:2 za “trikolore”! Savršena akcija Francuske, asistencija Žirua i rutinska realizacija Mbapea.

Kylian Mbappe again!! The French are running away with it! #WorldCup pic.twitter.com/2iEEZQlQpi — FutbolMatrix ⚽ (@Futbol_Matrix) June 30, 2018

63′-GOOOOOLL! Kilijan Mbapeee, novi preokret, vodi Francuska.

57′-GOOOOOLLL! Pavar daje gol života, 2:2! Kako je porezao loptu sa 20 metara, nije bilo šanse za Armanija.

56′- Velika šansa za Francusku poslije nesporazuma Facija i Armanija, ali je Grizman promašio gol sa tri metra. Da je pao napadač “trikolora” vjerovatno bi dobio penal jer ga je povlačio sa leđa štoper Argentine.

48′-GOOOOLLL! Sada vodi Argentina! Poslije slobodnjaka Banege i odbijene lopte šutirao je Mesi, loptu je skrenuo Merkado i Loris je ostao na krivoj nozi.

46′- Nastavljena je utakmica u Kazanju, čeka nas uzbudljiv rasplet u prvom meču osmine finala.

Odlično poluvrijeme u Kazanju. Francuzi su poveli iz penala preko Grizmana, koji je izborio fenomenalni Mbape. Argentina je izjednačila sjajnim pogotkom Di Marije sa preko 25 metara.

41′-GOOOOLLLL! Bomba Anhela Di Marije sa preko 25 metara završila je u mreži, 1:1 u Kazanju!

This might be the goal of the tournament so far by di Maria. Unreal strike. pic.twitter.com/9MHh0VGLWZ — Ishaq (@_ishaqahmed) June 30, 2018

32′- Argentina ima veći posjed lopte, ali Francuska opasno prijeti iz kontri. Razigran je od starta Kilijan Mbape.

20′- Ponovo je pobjegao Mbape odbrani Argentine, srušio ga je Taljafiko, na ivici crvenog kartona je bio, ali je dobio ipak žuti. Iz slobodnog udarca sa 17 metara Pogba je prebacio gol.

13′-GOOOOOL! Rutinski Antoan Grizman sa 11 metara, vodi Francuska!

11′- PENAL za Francusku! Mbape je pretrčao skoro 70 metara, izgledao je kao Bolt sa loptom u nogama, a onda ga je srušio Roho!

9′- Prečka spašava Argentince! Sjajno je šutirao Grizman sa slobodnog udarca sa 22-3 metra i mnogo sreće imao je Armani.

1′- Počeo je prvi duel osmine finala Mundijala u Rusiji.

“Trikolori” su u grupnoj fazi osvojili sedam bodova i stigli do prve pozicije, dok je ekipa Horhea Sampaolija teškom pobjedom nad Nigerijom uhvatila posljednji voz za osminu finala.

“Gaučosi” će utakmicu početi nešto opreznije, sa samo Mesijem u napadu, bez Gonzala Iguaina i Serhija Aguera, koji se nisu proslavili u prvoj fazi Mundijala.

Sa druge strane, Dešam je odlučio da na teren pošalje Grizmana, Mbapea i Žirua i jasno je da je njegova ekipa više ofanzivno orjentisana.

Pobjednik ove utakmice igraće u četvrtfinalu sa boljim iz duela Portugal-Urugvaj, koji je zakazan za 20 sati.

B.J.