Belgija treća na svijetu

Fudbaleri Belgije osvojili su treće mjesto na Svjetskom prvenstvu pobjedom protiv Engleske 2:0.

Belgijanci su bili mnogo bolji rival. Savršeno su otvorili meč dali gol u četvrtom minutu preko Menijea.

Imali su još jednu dobru šansu na otvaranju meča, a Englezi su prvi put priprijetili u 24. minutu preko Kejna.

U drugom dijelu izabranici Gareta Sautgejta krenuli su naprijed što je Belgijancima otvorilo dosta prostora za njihove omiljene kontranpade, jedan takav omogućio je gol Azaru za konačnih 2:0.

U velikom finalu u nedjelju u 17 sati sastaju se Hrvatska i Francuska.

Belgija – Engleska 2:0 (Menije 4′, Azar 82′)

Stadion: Sankt Peterbug stadion

Glavni sudija: Alireza Fagani (Iran)

Početni sastavi:

Belgija (3-4-3): Kurtoa – Vertongen, Kompani, Aldervireld – Menije, Vitsel, Tilemans, Čadli – De Brujne, Azar, Lukaku (Selektor: Roberto Martines)

Eengleska (3-5-2): Pikford – Džouns, Stouns, Megvajer – Tripije, Delf, Dajer, Rouz, Loftus Čik – Sterling, Kejn (Selektor: Geret Sautgejt)

tok meča:

82′ GOLLL AZAR nakon sjajne kontre, rutinski!

80′ Menijeov sjajan volej poslije kontre, ali brani odlični Pikford.

70′ DAJER je savladao Kurtou, ali Aldervireld uklizava i izbacuje sa gol linije…

65′ 20 minuta bez veliki uzbuđenja!

46′ Nastavljen je meč.

45′ Kraj prvog dijela. Belgija je bila bolja i zasluženo vodi.

35′ Aldervajlerd je probao iz dobre pozicije, ali preko gola to ide. Belgijanci su bolji tim.

24′ Prva šansa za Engleze, Kejn promašuje.

