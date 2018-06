Majstorija Krosa u 95. minutu, Njemci slave veliki trijumf

Fenomenalnim pogotkom Tonija Krosa u 95.minutu, fudbalska reprezentacija Njemačke savladala je Švedsku sa 2:1 u drugom kolu Mundijala u Rusiji.

Skandinavci su bili blizu remija kojim bi napravili krupan korak ka osmini finala, međutim “panceri” su uspjeli da se izvuku i zadrže šanse za plasman u narednu fazu takmičenja.

Meksiko je lider grupe F sa šest bodova, Njemačka i Švedska imaju po tri, Južna Koreja je na nuli – odlučivaće posljednje kolo.

Švedska je bolje odigrala prvo poluvrije u Sočiju i riješila ga u svoju korist golom Toivonena. Pritom, ova selekcija je imala još par dobrih prilika koje nije materijalizovala.

U nastavku, mnogo bolje izdanje Njemaca. Rojs je vrć u 48. minutu poravnao rezultat, a onda su “panceri” u finišu ostali sa desetoricom zbog isključenja Boatenga.

Njihova prepoznatljiva upornost nije izostala ni ovog puta. Trebala im je pobjeda i krenuli su svim silama po nju. Brant je u 92. pogodio stativu…

a nedugo zatim Kros je bio precizniji za ogromno slavlje njemačkih fudbalera.

NJEMAČKA – ŠVEDSKA 2:1 (Rojs 48. Kros 95 – Toivonen 32.)

Stadion: Olimpijski u Sočiju

Kapacitet: 44.287

Sudija: Šimon Marčinjak (Poljska)

NJEMAČKA (4-2-3-1): Nojer – Kimih, Boateng, Ridiger, Hektor – Rudi, Kros – Draksler, Miler, Rojs – Verner.

ŠVEDSKA (4-4-2): Olsen – Lustig, Lindelef, Grnakvist, Augustinson – Klason, Larson, Ekdal, Forsberg – Berg, Toivonen.

Tok utakmice:

95′-GOOOOOOOOOLLL! Kros, u posljednjim trenucima. Spasava se Njemačka. Bio je to prekid iskosa sa lijeve strane – Kros je kratko odigrao sa Rojsom, a onda uputio precizan udarac i matirao Olsena. Sjajan pogodak, Nejmci su živi.

92′ – Stativa Branta. Kakva šansa za Njemce, sreća je saveznik Švedske.

88′- Umalo da Gomez pogodi za preokret, ispriječio se golman Švedske Olsen, odlična interencija.

82′- Crveni karton za Boatenga, Njemci sa igračem manje. Nesmotren start štopera “pancera”. Branioci titule su u sve težoj situaciji i na rubu eliminacije.

68′- Veliki promašaj Gomeza, pomoćnik je digao zastavicu, ali pitanje je da li je ofsajd postojao.

56′- Njemci su ofanzivniji u nastavku, kao da su dobili krila poslije gola Rojsa.

48′-GOOOLLL! Marko Rojs za 1:1. Dobro je ubacio loptu Vagner, a fudbaler Borusije je bio na pravom mjestu i pogodio sa pet metara.

46′- Nastavljena je utakmica u Sočiju.

Prednost za Skandinavce nakon 45 minuta. Minijatura Ole Toivonena zasad Njemačku izbacuje sa Mundijala!

45′- Sjajan udarac glavom Markusa Berga i krajnjim naporom Nojer spašava Njemce.

44′- Odlična kontra Švedske, ali je Klaeson pogriješio, umjesto da šutira, pokušao je da dribla.

39′- Opasan udarac Gundogana odbranio je Olsen, samo korner za Njemce.

32′-GOOOOLLLL! Ola Toivonennn! Prelijep lob udarac švedskog reprezentativca!

Ola Toivonen … What a goal.. big mistake from my bois Kroos. Tak pasal2 dah 1-0 haih la.. kamon #GER bois!!!! pic.twitter.com/iYzQaurOuc — andytelasai 🇩🇪 (@andytelasai) June 23, 2018

31′- Povrijedio se Sebastijan Rudi, na terenu je Ilkaj Gundogan, prva izmjena u taboru “pancera”.

25′- Iako je promijenio četiri igrača u odnosu na prvu utakmicu sa Meksikom, selektor Njemačke ne može biti zadovoljan ni izdanjem na startu večerašnjeg duela.

12′- Kontra Švedske, velika šansa za Berga, brani Nojer, tražili su Skandinavci penal jer je startovao Boateng, sudija Marčinjak je odmahnuo rukom. Sumnjiva situacija u najmanju ruku, a nije bilo provjere VAR tehnologijom.

1′-Počela je utakmica u Sočiju.

Utakmica istine za reprezentaciju Njemačke – branioci titule moraju ići na pobjedu ukoliko žele da preskoče grupnu fazu Mundijala.

“Panceri” su na startu takmičenja izgubili od Meksika, koji je današnjim trijumfom na Južnom Korejom stigao na šest bodova.

Švedska ima tri boda, poslije minimalca protiv Azijata, te ja jasno da Skandinavcima igra i remi protiv aktuelnih svjetskih prvaka.

L.Đ.