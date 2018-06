Uživo: Danska – Peru 0:0

Treći meč trećeg dana Svjetskog šampionata donosi duel pun enigmi, Danska igra protiv Perua.

13′- Mnogo su bolji Peruanci na startu. Nekoliko pokušaja iz daljine, a najbolji je imao Kariljo, čiji je udarac sa 18 metara odbio Šmajhel.

1′-Počeo je susret Danske i Perua.

Danci imaju možda kvalitetniji sastav, prvenstveno zbog sjajnog Eriksena, ali Peruanci su željni dokazivanja nakon 36 godina pauze na Mundijalu i imaće ogromnu podršku sa tribina.

35 hiljada Peruanaca je stiglo u Rusiju da bodri reprezentaciju.

Biće ovo prvi međusobni meč dvije selekcije, a sudiće ga Gasama na Mordovija areni.

Evo i sastava, Gerera nema u prvoj postavi Perua:

