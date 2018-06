Senzacionalna Koreja izbacila svjetskog prvaka sa Mundijala!

Senzacija u Kazanju – Južna Koreja pobijedila je Njemačku 2:0 i eliminisala prvaka svijeta poslije grupne faze Mundijala.

💥 Alemania nunca antes había caído en la primera fase https://t.co/XrVLw66VFe pic.twitter.com/aaGFE89Mg9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 27, 2018

Trijumf selekcije iz Azije omogućio je Meksikancima da uprkos porazu od Švedske 3:0 ipak nastave takmičenje u Rusiji.

Njemci nisu zaslužili da idu dalje. U prvom dijelu igrali su jalovo, u nastavku nešto bolje, ali kada se sabere sve što su uradili u Rusiji njihovo ispadanje je logičan slijed događaja.

Nade “pancera” srušene su u sudijskoj nadoknadi. Najprije je Kim dao gol u 91. a nedugo zatim i Son iz kontre, kada je i Nojer krenuo u napad da pokuša da pomogne saigračima da naprave čudo.

Prvi put u 19 nastupa na Mundijalima, Njemačka je eliminisana u grupnoj fazi!

Švedska je do nogu potukla Meksiko 3:0, ali su zahvaljujući pobjedama u prva dva kola i današnjem porazu Njemaca, “sombrerosi” prošli u osminu finala.

Uspio je Očoa nekako u prvom dijelu da sačuva Meksikance, ali u nastavku je Švedska golovima Augustinsona, Grankvista i Alvareza stigla do ubjedljive i zaslužene pobjede.

Skandinavci će igrati sa drugoplasiranim timom iz grupe u kojoj su Srbija, Brazil, Švajcarska i Kostarika, dok Meksiko čeka pobjednika pomenute grupe čiji epilog ćemo znati večeras oko 22 sata.

Meksiko – Švedska 0:3

Augustinson 50, Grankvist 62, Alvarez (a.g) 74.

Njemačka – Južna Koreja 0:2

Kim 90+1, Son 90+6.

Tok utakmica:

90+6′-GOOOOLLL! Njemci su na koljenima! Krenuo je i Nojer naprijed, ostao je prazan gol, uslijedila je kontra i Son je ubacio loptu u prazan gol.!

90+1′- GOOOOL!!!! Kim je strijelac za Koreju, Njemci ispadaju sa Mundijala! Najprije je pomoćnik signalizirao ofsajd, ali nakon gledanja snimka sudija Gajger vidio je da se lopta do Kima odbila od Krosa i opravdano pokazao na centar.

87′- Odlična šansa za Humelsa, glavom sa šest metara šutira pored gola.

78′- Brza akcija Koreje i udarac Sona sa 18 metara pored gola. I dalje bez golova u Kazanju.

74′-GOOOOLLL! Alvarez je pogodio sopstvenu mrežu, 3:0 za Švedsku, koja je praktično u osmini finala. Meksikanci mogu da ispadnu, ako Njemačka pobijedi Koreju. Drama!

68′- Lev je u nastavku uveo na teren Gomeza i Milera, traži gol po svaku cijenu.

62′-GOOOOLL!! Grankvist iz penala je duplirao vođstvo Švedske. Njemci sada moraju da pobijede, ako žele da ostanu na Mundijalu. Jedanaesterac je skrivio Moreno, koji je srušio Berga.

No hesitation from spot from Granqvist, and the Swedish lead 2-0 in Ekaterinburg. #WorldCup pic.twitter.com/dirLHUDT2m — FutbolMatrix ⚽ (@Footy_Matrix) June 27, 2018

50′-GOOOLLLL! Augustinson je donio prednost Švedskoj. Provizorno su u osmini finala sada Skandinavci i Meksikanci.

48′- Zicer za Njemce, udarac Hektora glavom iz blizine odbranio je Jo.

46′- Nastavljeni su mečevi odluke u F grupi.

Poluvrijeme na oba meča bez golova. Sa ovakvim rezultatima Meksiko i Njemačka plasirali bi se u osminu finala.

29′- Ćićarito je igrao u svom kaznenom prostoru, ali je sudija poslije gledanja snimka odlučio da ne svira penal.

25′- Prilika za Koreju, iz voleja preko gola šutira Son. Njemci zasad bezopasni.

18′- Forsberg sa sedam osam metara potpuno usamljen šutira neprecizno.

16′- Kontra Meksika i udarac Vele pored gola. Konačno su uzvratili “sombrerosi”.

10′- Pritisak Švedske, nekoliko ozbiljnih akcija pred golom Očoe, koji zasad čuva Meksikance.

1′-Počele su utakmice odluke u E grupi.

Iako su dobili prva dva meča u grupi, Meksikanci nisu sigurni putnici u osminu finala. Ukoliko izgube od Švedske, a Njemačka savlada Južnu Koreju, “sombrerosi” će se oprostiti od Mundijala.

Njemačka ima jasnu situaciju, da se trijumfom nad selekcijom iz Azije nađe u nokaut fazi.

Svjetski prvak izgubio je na premijeri od Meksika, a onda u posljednjim trenucima susreta sa Švedskom stigao do važna tri boda.