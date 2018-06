Kolumbijci sa tri gola ispratili Poljake

Kolumbija je pobijedila Poljsku 3:0 i ostala je u igri za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Kolumbijci vjeruju u prolaz, a Poljaci više nemaju ni teoretsku šansu. Potpuno opravdano nakon viđenog u večerašnjem meču u kom od Poljske smo vidjeli samo jednu pravu šansu dok su još bili u igri koju nije realizovao Levandovski.

Sa druge strane Kolumbija je cijelo vrijeme napadala, bila daleko bolji tim i na kraju je osigurala ubjedljiv trijumf.

Mina je nakon sjajnog centaršuta Rodrigesa otvorio rivala, a Falkao i Kvadrado iz kontrapada ubili su sve nade Poljaka za ubjedljivih 3:0!

Levandovski i drugovi su prvi evropski tim koji je eliminisan sa SP u Rusiji.

1 – Poland are the first European nation to be eliminated from the 2018 World Cup. Departing. #POLCOL #WorldCup pic.twitter.com/CQIHHAJxX1 — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2018

Kraj meča:

88′ Levandovski je sjajno šutirao, ali Ospina brani.

75′ GOLLL Kvadrado. Kontranapadi ubijaju Poljake.

70′ GOLLLLL FALKAO na asistenciju Kintera! 2:0 leti Kolumbija ka trijumfu.

58′ Ogromna šansa za Levandovskog, ali Ospina spašava.

55′ U drugom dijelu Poljska je nešto ofanzivnija, ali ne mogu do šanse. Kolumbija je mnogo opasna sada iz kontranapada.

46′ Nastavljen je meč.

9 – James Rodriguez has been directly involved in nine goals in seven World Cup appearances for Colombia, scoring six and assisting three. Talent. #POLCOL #WorldCup pic.twitter.com/53j25qayWD — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2018

45′ Kraj prvog dijela, mnogo bolja Kolumbija i zalsuženo vodi južnoamerička selekcija.

Colombia finally make good on all that possession. Thanks to Mina, Poland vs Colombia #POLCOL pic.twitter.com/LQznKSkOcL — Ossy Jose (@OssyJose) June 24, 2018

40′ GOLLLL Mina daje gol glavom. Odlična akcija i centaršut Hamesa! Zasluženo Kolumbijci.

35′ Ofanzivniji Kolumbijci, ali ništa. Poljska vrlo loša.

15′ Još bez velikih šansi. Meč obilježava pjesma kolumbijskih navijača koji su ispunili tribine.

1′ Krenuo je meč.

Nakon poraza u prvom kolu dvije selekcije danas igraju da ostanu u životu.

Japan i Senegal imaju po 4 boda, dok su Poljaci i Kolumbijci na nuli.

Evo i sastava: