Danci se pridružili Francuzima u osmini finala

Francuska i Danska igraće u osmini finala Svjetskog prvenstva, kada su u pitanju reprezentacije iz C grupe.

“Trikolori” su poslije dva kola obezbijedili plasman u nokaut fazu, ali im je danas bio potreban bod kako bi sa prve pozicije nastavili takmičenje.

U meču bez većih uzbuđenja, Francuska i Danska odigrali su bez golova, što je obostrano bio dobar rezultat, nakon što je Peru pobijedio Australiju.

Both sides progress to Round of 16. #DENFRA pic.twitter.com/NgPg6Edj6l

Lots of huffing and puffing, but…..

Poslije utakmice zvižducima sa tribina ispraćeni su fudbaleri oba tima, a ovo je ujedno prva utakmica koja je završena početnim rezultatom.

Kariljo u prvom dijelu iz voleja i iskusni Paolo Gerero u nastavku donijeli su trijumf Peruancima, koji su izgubili šanse za osminu finala i prije posljednjeg kola. Ipak, upisali su pobjedu na Svjetskom prvenstvu nakon 40 godina.

#PER have won their first #WorldCup game since 1978, when they beat #IRN 4-1.

The 40 year wait is over. pic.twitter.com/3QY3K8j6CE

— Squawka Football (@Squawka) June 26, 2018