Iran slavi pobjedu, Buaduz tragičar

Poklon golom napadača Maroka Buaduza u nadoknadi vremena, selekcija Irana zabilježila je minimalnu pobjedu na startu takmičenja u grupi B Mundijala u Rusiji.

Bili su Marokanci bolji rival, imali više prilika, ali na kraju ih je stigla kazna za promašaje.

Trenutak odluke dogodio se u 95. minutu. Poslije ubačene lopte iz slobodnjaka rezervista afričke reprezentacije je glavom poslao loptu u svoju mrežu.

Duel u Sankt Peterburgu je donio zanimljivo prvo poluvrijeme i uspavanku u drugom dijelu susreta.

Maroko je otresitije započeo meč i nanizao nekoliko dobrih pokušaja, najbolje preko Zijeha i Benatije, ali je kolosalnu šansu na drugoj strani propustio Iran.

U 43. minutu Azmun je imao zicer, situaciju 1 na 1 sa golmanom Munirom, ali nije pronašao put do mreže.

U nastavku su obje selekcije opreznije, sa željom da sačuvaju sopstveni gol i djelovalo je da će ostati 0:0. Ipak, na već opisan način, pravo niotkuda, Iran je došao do velike pobjede.

U drugom susretu grupe B od 20 sati igraće Španija i Portugal.

MAROKO – IRAN 0:1 (Buaduz ag.95)

Stadion: Sankt Peterburg

Sudija: Džunejt Čakir (Turska)

MAROKO (4-1-4-1): Munir – N. Amrabat, Benatija, Sais, Hakimi – El Ahmadi – Zijeh, Belanda, Busufa, Harit – El Kabi.

IRAN (4-1-4-1): Beiranvand – Rezaejan, Češmi, Puraligandži, Hadžsafi – Ebrahimi – Jahanbakš, Šodžaei, Ansarifat, Amiri – Azmun.

Tok utakmice:

90+5.minut – GOOOOL! Iran dolazi do prednosti. Buaduz, napadač Maroka, pogodio je sopstvenu mrežu. Neobjašnjiv potez rezerivste.

