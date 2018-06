Meksiko šokirao šampione na Lužnjikiju

Fudbaleri Meksika pobijedili su Njemačku 1:0 na otvaranju F grupe Svjetskog prvenstva.

Šok za svjetskog šampiona protiv inspirisanog i taktički savršeno postavljenog Meksika. Od prvog do posljednjeg minuta Meksikanci su znali kako protiv aktuelnog prvaka i nagrada je velika pobjeda.

Lozano je bio heroj pobjede pošto je pogodio u 35. minutu iz jedne, od brojnih kontranapada svog tima. Mogli su Meksikanci i ubjedljivije da slave, ali su Lajun, Ćićarito i drugovi ostali nedorečeni u završnici.

Njemci nijesu igrali na nivou od prije četiri godine, ali su stvorili dosta šansi. Kros je iz slobodnog udarca pogodio prečku, a Brandt stativu.

U drugom meču ove grupe sjutra se sastaju Švedska i Južna Koreja.

tok meča:

Kraj!!!

89′ Uh kakva šansa za Njemce, na kraju briljantan šuta Brandta koji pogađa stativu!

84′ Novi šut Krosa, već šesti na meču, ali Očoa brani!

82′ Opet ogroman prostor za Meksikance, prvo kontra 3 na 2, pa 4 na 3, ali nema gola. Njemačka i dalje ima šansu da se spasi.

78′ Nova kontra Meksikana, Lajun je bio 1 na 1 na polovini Njemaca i poslije dobrog driblinga šutirao je preko.

76′ Kros iz prve sa 18 metara, ide pored lopta. Još 15 minuta nade za Njemce. Ušao je inače Rafa Markez, koji je tako izjednačio rekordnih pet učešća na Svjetskim šampionatima.

68′ Dvije dobre pozicije za Njemačku, prvo je Drakslerov šut nakon devijacije otišao u korner, a onda je Verner šutirao preko.

66′ Izlazi Lozano strijelac jedinog gola,ušao je Himenez.

65′ Njemačka napada i pokušava, ali nema prave šanse, sada je Kimik pokušao makazicama, bio je blizu da postigne nevjerovatan gol.

57′ 2 na 1 kontra Meksika ogromna šansa i loš pas Ćićarita!

46′ Nastavljen je duel.

Najboljih 45 minuta Svjetskog prvenstva za sada. Nevjerovatan ritam, čak 18 šuteva dva rivala i prednost Meksika. sjajna taktika te selekcije koja je iz kontranapada iskažnjavala sporije štopere Njemačke. Na drugoj strani Levov tim dosta dobar u ofanzivi, ali čim zgube loptu potpuno su ranjivi. Fali im još igrač u sredini terena.

45′ Kraj je prvog dijela, prednost za Meksikance.

45′ Nova velika šansa Meksika poslije kontranapada, ali Vela puca pored gola sa 16 metara. Neoprostivo mnogo ostavjaju Njemci prostora.

39′ PREČKA ! Kros je pucao iz slobodnog udarca, ali okvir gola i Očoa spašavaju Meksiko!

35′ TO JE TO! Kontra i GOL! Lozano! Konačno na pravi način odrađena kontra!

32′ Meksiko ima zanimljivu taktiku, kada se brane to čine praktično sa osam igrača. Trojica uvijek ostaju gore, tako da su vrlo opasni u kontrama i polukontrama, nažalost mnogo prostora nijesu uspjeli da iskoriste, Vela je glavni krivac pošto u nekoliko navrata nije dobro centrirao, a morao je to učiniti.

24′ Meksiko odlično drži loptu i često diktira ritam meča, legendarni fudbaler Mančester Junajteda Fil Nevil kaže da je razlog to što Meksikanci imaju više igrača na sredini terena i Kedira i Kros ne mogu sve da isprate.

15′ Odličan centaršut Kimika koji je Salsedo umalo proslijedio u svoju mrežu, ali samo korner za Njemačku.

10′ Odličan početak meča, dosta ritma i Meksiko koji pokušava da se nadigrava sa svjetskim prvakom i to mu uspijeva dosada.

3′ Uzvratila je Njemačka. Verner je bio u šansi, ali je pucao pored gola.

1′ LOZANO u šansi, ali Boateng spašava. 58 sekundi trebalo je Meksiku da zaprijeti.

1′ Počeo je meč.

“Panceri” će odbranu titule započeti protiv nezgodne selekcije sa američkog kontinenta.

