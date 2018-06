Hrvati nisu blistali, ali su odradili Nigeriju

Hrvatska nije blistala na otvaranju Mundijala, ali je pobijedila Nigeriju 2:0 i izbila na prvo mjesto D grupe nakon prvog kola.

U prvom dijelu “vatreni” su kreirali jednu dobru akciju koju je završio udarcem preko gola Perišić, a do pogotka su stigli uz dosta sreće.

Poslije kornera Modrića loptu je zakačio Mandžukić, a ona je na na putu do gola zakačila Eteba i završila u mreži.

Početak nastavka donio je ofanzivu Nigerije, ali bez prave šanse, pa je utakmica uskoro postala uspavanka.

Sve je odlučeno 20 minuta prije kraja kada je defanzivac “crnih orlova” Ekong povukao Mandžukića, a Modrić sa 11 metara ovjerio trijumf Hrvata.

Iako im je to bio praktično jedini šut u okvir gola izabranici Zlatka Dalića osvojili su tri boda i mirno će sačekati duel sa Argentinom za pet dana.

Nigerija će u drugom kolu odmjeriti snage sa Islandom.

Tok utakmice:

85′- Mirno Hrvati privode meč kraju i idu ka pobjedi.

71′-GOOOLL! Luka Modrić siguran sa 11 metara, Hrvatska vodi 2:0.

70′- Penal za Hrvatsku! Ekong je povlačio Mandžukiću, a sudija Rići je pokazao na bijelu tačku.

68′- Loš fudbal večeras u Kalinjigradu, tempo još slabiji, nego u prvom dijelu.

58′- Nigerijci su agresivni u nastavku, pokušavaju da ozbiljnije ugroze Subašića, ali zasad bezuspješno.

46′- Nastavljena je utakmica, Hrvati imaju gol prednosti, ali se nadamo boljem fudbalu u drugih 45 minuta.

