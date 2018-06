Remi uz četiri gola Senegala i Japana

Fudbaleri Japana i Senegala remizirali su 2:2 u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Remi koji ostavlja stvari u grupi potpuno otvorenim. Nakon 2:2 nijedna ekipa još nije otpisana niti je stigla do osmine finala, ali Japanci i Senegalci znaju da ih i po bod u posljednjem kolu vodi dalje.

Moglo bi da se desi i čudo, da sva četiri tima završe na četiri boda, za to je potrebno da večeras remiziraju Poljska i Kolumbija i onda te dvije selekcije dobiju mečeve posljednjeg kola.

Senegal je inače dva puta vodio tokom susreta, a Japan dva puta stizao.

Mane i Vag bili su strijelci za afričku selekciju, dok su pogocima odgovorili Inui i Honda.

Drugo kolo SP, Grupa H:

Japan – Senegal 2:2 (1:1)

Stadion: Centralni stadion, Jekaterineburg

Kapacitet: 33.061 mesta

Glavni sudija: Đanluka Roki (Italija)

Japan (4-2-3-1): Kavašima – Šođi, Nagatomo, Jošida, Sakai – Šibasaki, Hasebe – Haraguči, Kagava, Inui – Osako. Selektor: Akira Nišino

Senegal (4-3-3): N’Diaje – Kulibali, Sane, Vague, Sabali – Gaj, A. N’Diaje, P. N’Diaje – Sar, Nijang, Mane. Selektor: Aliju Sise

tok meča:

kraj utakmice!

78′ GOOOLLL Honda je poravnao. Greška golmana Senegala i Honda je kažnjava! Opet je neriješeno.

71′ GOOLLLL Senegal opet vodi. Akcija po lijevoj strani, Sabali je ubacio, a ostao potpuno sam Vag i zatresao mrežu.

65′ Sjajna akcija Japanaca, Inui je majstorski gađao dalji ugao, ali zatresao je prečku.

Nakon što su pali golovi i na ovom meču ovo prvenstvo još čeka na meč bez pogodaka.

