Akinfejev heroj Rusije, zbornaja eliminisala Španiju

Fudbaleri Rusije plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, pošto su poslije boljeg izvođenja penala eliminisali Španiju ukupnim rezultatom 5:4.

Heroj “zbornaje” je Igor Akinfejev, iskusni čuvar mreže, koji je odbranio dva jedanaesterca i tako svom nacionalnom timu omogućio prolaz u narednu fazu Mundijala.

Akinfejev je u penal ruletu zaustavio udarce Kokea i Jaga Aspasa, a za razliku od “furije” igrači Rusije su bili nepogrješivi sa bijele tačke.

Regularni tok utakmice na Lužnjikiju u Moskvi završen je neriješeno 1:1 – oba pogotka viđena su u prvom poluvremenu. Ignaševič je u 11. minutu bio neoprezan i zatresao sopstvenu mrežu, da bi uoči odlaska na odmor izjednačio Dzjuba iz penala.

Za 120 minuta viđeno je tek nekoliko šansi, Španci su dominirali u posjedu, ali bez smislenih akcija pred golom raspoloženog Akinfejeva.

Rusija će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz večerašnjeg meča Hrvatska – Danska.

ŠPANIJA – RUSIJA 1:1 (Ignaševič ag.11 – Dzjuba pen. 42)

Stadion: Lužnjiki, Moskva

Sudija: Bjern Kujpers (Holandija)

Španija (4-2-3-1): De Hea – Naćo, Pike, Ramos, Alba – Buskets, Koke – Silva, Isko, Asensio – Dijego Kosta;

Rusija (5-3-1-1): Akinfejev – Fernandeš, Kutepov, Ignaševič, Kudrjašov, Žirkov – Kuzjajev, Samedov, Zobnin – Golovin – Dzjuba.

Tok utakmice:

Igor Akinfeev saves Iago Aspas' penalty! Hosts #RUS are through to the quarter-finals. #ESP crash out on penalties!https://t.co/J1vL2F2WIK pic.twitter.com/gSZyQg8tyq — Telegraph Football (@TeleFootball) July 1, 2018

Penali:

3:4 Jago Aspas – brani Akinfejev, gotovo je!

3:4 Čerišev – pogađa!

3:3 Ramos – pogađa!

2:3 Golovin – pogađa!

2:2 Koke – brani Akinfejev!

2:2 Ignaševič – pogađa!

2:1 Pike – pogađa!

1:1 Smolov – pogađa!

1:0 Inijesta – pogađa!

Kraj drugog produžetka, odlučuje penal lutrija. De Hea i Akinfejev su spremni!

#ESP 1-1 #RUS FT (AET): ⚽️ Ignashevich (O.G.)

⚽️ Dzuyba No goals in extra time means that the first penalty shootout of the 2018 World Cup will decide a place in the quarter-finals. pic.twitter.com/7dOFkMXGxk — Squawka News (@SquawkaNews) July 1, 2018

120+1.minut – Šut Rodriga sa distance, ne da se Akinfejev.

115.minut – Sumnjiva situacija u kaznenom prostoru Rusije, Španci traže penal od Kujpersa zbog rušenja Ramosa. Nakon konsultovanja sa arbitrima u VAR prostoriji, Holanđanin kaže da nema najstrožije kazne.

109.minut – Unio je Rodrigo živost u igru “furije”. Vješto se oslobodio čuvara, a onda uputio opasan udarac. Ipak, Akinfejev je opet na visini zadatka. Odlična je to bila šansa za Špance.

Kraj prvog produžetka.

DESCANSO PRÓRROGA | No se mueve el marcador. A España y a Rusia le quedan 15 minutos de juego si no quieren jugarse el pase a cuartos en 'la suerte' de los penaltis https://t.co/O3ybYbUcJA #Rusia2018 pic.twitter.com/JU0KJJTier — MARCA (@marca) July 1, 2018

105+1.minut – Pike je probao glavom, ali opet mlado i nedovoljno precizno.

104.minut – Asensio ide na klupu, mijenja ga Rodrigo.

100.minut – Solidan šut Asensija, skoncentrisan je golman Rusije.

97.minut – U produžecima je dozvoljena i četvrta izmjena. Prvi je to pravilo iskorstio Čerčesov koji je ubacio Jerohina umjesto Kuzjajeva.

91.minut – Počeo je prvi produžetak.

Kraj regularnog toka, gledaćemo produžetke, dva puta po 15 minuta.

809 passes in 94 minutes. Just the one own goal. pic.twitter.com/YXeePu7iKa — ESPN FC (@ESPNFC) July 1, 2018

90+3.minut – Loš šut Smolova.

90.minut – Tri uzastopna kornera za Špance, nakon posljednjeg u tom nizu pokušao je Ramos, ali je slabo zahvatio loptu.

85.minut – Odličan udarac Inijeste brani Akinfejev, a onda umalo da iz teške situacije pogodio Jago Aspas.

80.minut – Jago Aspas je Jerov džoker. Izašao je Dijego Kosta.

75.minut – Bilo je zanimljivo u uvodnom dijelu nastavka, ali u ovim trenucima opet oprezna igra obje selekcije.

70.minut – Ulazi i Karvahal, izašao je Naćo.

67.minut – Sada i Jero poseže za izmjenom. Inijesta je zamijenio neprimjetnog Silvu.

65.minut – Treća izmjena Čerčesova. Smolov ulazi umjesto istrošenog Dzjube.

60.minut – Ovacije na Lužnjikiju, ušao je Čerišev. Van igre ide Samedov.

48.minut – Španija je umalo preko Asensija kaznila smušenost ruske odbrane. Ipak, Akinfejev je na vrhuncu zadatka.

47.minut – Butinom je pokušao Alba, ali je golman Rusije lako intervenisao.

46.minut – Krenulo je drugo poluvrijeme. Vladimir Granat je zamijenio Jurija Žirkova na lijevom beku.

Poluvrijeme: Neriješeno na polovini susreta. Vidjeli smo dva gola, sve ostalo bilo je za zaborav. Neopreznost Pikea koštala je Špance vođstva pred nastavak meča.

45+1.minut – Dvije šanse u istom minutu za Dijega Kostu, ali se rezultat nije mijenja.

42.minut – GOOOOOL! Precizan je Dzjuba sa bijele tačke, De Hea je otišao na suprotnu stranu. Eksplodirao je Lužnjiki. Za Dzjubu je ovo treći gol na Mundijalu.

40.minut – PENAL za Rusiju. Pikea je lopta pogodila u visoko pdoignutu ruku poslije udarca glavom Dzjube.

36.minut – Konačno udarac. Imali su ga Rusi preko Golovina, nije bilo naivno, ali je lopta otišla pored stative.

30.minut – Pola sata igre, a malo kvalitetnog fudbala. Nema većih uzbuđenja, pošto Španci rutinski kontrolišu rezultat, a Rusi nikako da krenu malo ofanzivnije. Odnos u kompletiranim pasovima je trenutno 240:58 u korist “furije”.

11.minut – GOOOOL! Uz mnogo sreće Španija dolazi do prednosti, autogolm Ignaševiča. Štoper “zbornaje” je bio u duelu sa Ramosom, nije pratio putanju lopte, koja ga je pogodila i završila iza leđa Akinfejeva.

Sergei Ignashevich is the oldest ever player to score an own goal in a World Cup match (38y 352d old). #ESPRUS #RUS #WorldCup pic.twitter.com/yY6I5X0STh — FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) July 1, 2018

1.minut – Počeo je meč u Moskvi, pravdu dijelu Kujpers.

Domaćin je porazom od Urugvaja pokvario utisak s početka turnira, ali to više nije važno. Danas se igra osmina finala i rival je Španija sa kojom su u novembru prošle godine odigrali prijateljsku utakmicu i remizirali 3:3.

“Crvena furija” nije oduševila u grupnoj fazi, a provukla se s dva remija i minimalnom pobjedom nad Iranom.

Ova dva tima su se šest puta sastajala do sada. Španci su ostvarili četiri pobjede u tim mečevima, i dva puta je bilo nijerešeno. Rusija i dalje čeka prvi trijumf protiv Španije.

Takođe, ovo će im biti prvi međusobni duel na Svjetskim prvenstvima, a tri puta su do sada igrali na prvenstvima Evrope i sva tri puta Španija je bila bolja.

L.Đ.