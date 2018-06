Švajcarska zaustavila Nejmara i Brazil

Brazil i Švajcarska remizirali su 1:1 u prvom kolu Svjetskog prvenstva.

Švajcarska je još jednom pokazala da je izuzetno ozbiljna reprezentacija i osvojila je bod protiv Brazila.

Nejmar i drugovi su u posljednjih osam minuta (šest nadoknade) bili bolji, a u ostatku meča nijesu uspjeli da naprave nikakvu razliku.

U prvom dijelu su imali momenat magije i gol Kutinja, nakon toga su se povukli i čekali šansu za kontru.

Tu priliku nijesu dočekali, Švajcarska je dala gol poslije kornera i onda je opet južnoamerička selekcija krenula naprijed.

Šansu su čekali sve do 88. minuta, kada je Nejmar glavom pucao u Zomera. Golman Švajcarske odbanio je pokušaj Firmina dva minuta kasnije.

Velike prilike u nadoknadi imali su Miranda i Renato, ali se rezultat nije promijenio.

Tako je stanje na tabeli:

Srbija 3, Brazil 1, Švajcarska 1, Kostarika 0.

U narednoj rundi sastaju se Srbija – Švajcarska i Brazil – Kostarika.

tok meča:

kraj meča!

96′ Renato Augusto je imao posljednju šansu, ali je promašio.

91′ Pritisak Brazila. Šut Mirande sa 16 metara mnogo sreće za Švajcarsku.

90′ Opet glavom prijeti Brazil i opet Zomer brani. Firmino ovaj put.

88′ Prvi malo ozbiljniji pokušaj Brazila. Nejmar glavom, ali pravo u golmana iz izgledne pozicije.

Brazil – Švajcarska 1:1.

74′ Brazilci su bijesni, tražili su penal nad Žesusom…

70′ Odlična šansa i loša završnica Kutinja nakon dobrog pasa Nejmara.

65′ Brazil je nakon primljenog gola krenuo naprijed, pokušava da napravi pritisak, ali još nema prave šanse.

50′ GOOOOLLLL Zuber je ostao potpuno sam na petercu, napravio je i faul tom prilikom, ali se sudija nije oglasio, a ni nakon VAR pregleda nije bilo ništa sporno?

46′ Nastavljen je meč.

Evo jedan vrlo zanimljiv podatak pred nastavak. Brazil je dobio 34 od posljednjih 35 mečeva na Svjetskim prvenstvima, na kojima je vodio na poluvremenu!

Kraj prilično nezanimljivog prvog poluvremena koje će se pamtiti po Kutinjovoj majstoriji, što je praktično i jedini momenat vrijedan pažnje iz prvog dijela.

45′ Nema mnogo uzbuđenja, ali ne fali majstorskih dodira. Marselov prijem.

Marcelo back at it again 😜 #BRASUI pic.twitter.com/aUvQ4pg9XN

29′ Švajcarska je dobro počela meč, ali Brazil je zahvaljujući Kutinjovom majstorstvu poveo. Sada se povukao i čeka šansu za kontranapad.

20′ GOLLLL I to kakav! Kutinjo je pogodio sa ivice šesnaesterca, savršen udarac!

11′ Odlična šansa za Paulinja, alli je promašio sa peterca, loše je zahvatio loptu.

1′ Krenuo je meč u Rostovu.

Meč grupe E donosi prvi duel možda i prvog favorita u Rusiji, tima Brazila koji je blistao u pripremnim mečevima i ima ogroman broj vrhunskih igrača.

Evo i sastava:

FORMATIONS // #BRASUI

Want more expert analysis? Follow the #WorldCup live blog with @FIFAWorldCupBRA and @FIFAWorldCupSUI here 👉 https://t.co/vdbY1WSVu0 pic.twitter.com/joNey6qTod

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018