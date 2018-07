Forsberg odveo Švedsku u četvrtfinale Mundijala

Golom Emila Forsberga u 66. minutu, Švedska je savladala Švajcarsku 1:0 i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstv.

Pogodak odluke viđen je polovinom nastavka, a nakon udarca veziste Skandinavaca lopta je zakačila štopera “sajdžija” Akanđija i završila u mreži Zomera.

Ten-man #SUI are knocked-out thanks to a deflected strike from @eforsberg10 !

Švedska je bila bolji rival, naročito u prvom dijelu, kada je nekoliko velikih prilika propustio Berg.

U nastavku se igralo opreznije, a pogodak Forsberga natjerao je i Švajcarce da zaigraju ofanzivnije.

Dobru priliku u finišu je imao Seferović nakon centaršuta Rodrigeza, ali se istakao golman Švedske Olsen.

Selekcija “tri krune” će u četvrtfinalu igrati sa pobjednikom večerašnjeg posljednjeg duela osmine finala u kojem će se sastati od 20 sati Engleska i Kolumbija.

ŠVEDSKA – ŠVAJCARSKA 1:0

Forsberg 66.



Tok meča:

90+3′- Lang kao posljednji igrač odbrane ruši Olsona i dobija crveni karton. Skomina je najprije svirao penal, a poslije konsultacije video tehnologije svirao slobodan udarac.

90′- Odličan centaršut Rodrigeza i udarac glavom Seferovića, ali je dobra intervencija Olsena.

84′- Pritisak Švajcarske, Švedska odolijeva napadima “sajdžija”.

73′- Seferović i Embolo na terenu, izlaze Zuber i Seferović.

66′-GOOOOOLL! Emil Forsberg! Snažno je šutirao sa 18 metara, lopta je zakačila Akanđija i završila u mreži.

With his 14th shot of the #WorldCup , Emil Forsberg finally registers a goal as his attempt takes a nasty deflection.

62′-Tvrdo se igra u duelu evropskih selekcija, bez uzbuđenja zasad u nastavku.

46′- Nastavljena je utakmica u Sankt Peterburgu.

The two other Round of 16 matches between European teams (#ESPRUS and #CRODEN) were both decided by penalties…

Do you reckon that is on the cards today?#SWESUI 0-0

Do you reckon that is on the cards today?#SWESUI 0-0 pic.twitter.com/VNnpJwHlsI

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 3, 2018