Urugvaj deklasirao Rusiju, Salahov Egipat pao u nadoknadi

Fudbaleri Urugvaja ubjedljivo su savladali Rusiju sa 3:0 i osvojili prvo mjesto u Grupi A na Svjetskom prvenstvu.

Južnoamerikanci su odigrali motivisanije i to im se vratilo i trećom pobjedom bez primljenog gola, nakon minimalaca protiv Egipta i Saudijske Arabije.

Urusi su poveli golom Saureza iz slobodnjaka u 10. minutu. Potom je Čerišev zatresao sopstvenu mrežu sredinom prvog poluvremena poslije udarca Laksalta, dok je konačan ishod postavio Kavani u posljednjim trenucima susreta.

Rusija je nakon dva ubjedljiva trijumfa potpuno razočarala.

U drugom susretu ove grupe, Saudijska Arabija je pogotkom Al Davsarija u 95. minutu srušila Egipat i poslala “faraone” kući bez ijednog osvojenog boda na Mundijalu.

Saudijci su preokretom došli do cijelog plijena, pošto je Egipat poveo preko Salaha u 22. minutu. U finišu prvog poluvremena suđena su dva penala u korist azijske selekcije.

El Hadari je ukrotio šut Al Muvalada, ali nešto kasnije nije imao šansu prilikom udarca Al Faraža. Inače, golman egipatske selekcije je danas ispisao istoriju svjetskog fudbala, kao najstariji igrač koji je zaigrao na nekom Mundijalu.

Urugvaj i Rusija će večeras saznati protivnike u osmini finala, nakon što se odigraju mečevi treće runde u grupi B.

RUSIJA – URUGVAJ 0:3 (Suarez 10, Čerišev ag. 23, Kavani 90)

SAUDIJSKA ARABIJA – EGIPAT 2:1 (Al Faraž pen. 45+5, Al Davsari 95 – Salah 22)

TABELA:

URUGVAJ 9 RUSIJA 6 SAUDIJSKA ARABIJA 3 EGIPAT 0

Tok utakmica:

90+5.minut – GOOOOOL! Al Davsari za trijumf Saudijske Arabije! Kakav šok za “faraone” koji se kući vraćaju bez ijednog boda.!

90.minut – GOOOOOL! Dočekao je i Kavani prvijenac na ovom Mundijalu. Sjajni napadač Pari Sen Žermena našao se na pravom mjestu poslije udarca Godina glavom i odbrane Akinfejeva. Potop Rusa usred Samare.

90.minut – Strahovit udarac Rodrigesa, lopta ide preko prečke.

85.minut – Konačno jedna šansa za Ruse, lijep potez Smolova, ali neuspješna realizacija.

80.minut – Uspavanka u Samari, fudbaleri Rusije i Urugvaja ne mogu da dočekaju kraj meča.

69.minut – Mogli su Saudijci do preokreta, ali čudesni El Hadari nije dao. Odlična odbrana novog rekordera Svjetskih prvenstava, tukao je Al Mogavi.

57.minut – Dobra šansa za Egipat. Trezege je glavom gađao zamalo pored gola.

46.minut – Nastavljeni su mečevi.

Poluvrijeme: Urugvaj hita ka prvom mjestu u grupi, dok velika uzbuđenja vladaju u susretu Saudijske Arabije i Egipta. Trenutno je rezultat izjednačen.

45+5 – GOOOOOL! Saudijci poravnavaju rezultat. Al Faraž je bio precizan sa bijele tačke.

45.minut – Novi PENAL za Saudijsku Arabiju. Ali Gabr je napravio prekršaj u kaznenom prostoru. Poslije konsultacija sa VAR tehnologijom arbitar je pokazao na bijelu tačku.

41.minut – Promašaj Al Muvalada. Njegov udarac uz pomić prečke odbranio je 45-godišnji El Hadari.

World Cup debut. Oldest player to ever feature at a World Cup. Saves a penalty onto the bar. Take a bow Essam El Hadary 👏 #EGY pic.twitter.com/lj8nVmWsKc — Oddschecker (@Oddschecker) June 25, 2018

39.minut – PENAL za Saudijce.

36.minut – CRVENI karton za Igora Smoljnikova, Rusi u velikom problemu. U kratkom vremenskom intervalu je Smoljnikov zaradio dva žuta kartona, zbog čega je morao u svlačionicu.

33.minut – Veliku šansu imao je Trezege da duplira prednost Egipta.

23.minut – GOOOOL! Novi šok za ruske navijače, Uruvaj povećava prednost. Laksalt je šutirao sa distance, a loptu je skrenuo Čerišev. Dovoljno da Akinfejev kapitulira po drugi put.

22. minut – GOOOOL! Vodi i Egipat! Mo Salah! Njegov drugi potpis na turniru. Izgubili su Saudijci loptu na sredini terena, Al Said je poslao sjajan dubinski pas, a napadač Liverpula rutinski prebacio golmana za vođstvo faraona.

Mo Salah’s goal to put Egypt 1-0 up against Saudi Arabia. pic.twitter.com/6GjijWWqQA — LFCGlobe.co.uk (@LFCGlobe) June 25, 2018

12.minut – Umalo da Rusi izjednače preko Čeriševa. Odbranio je njegov šut Muslera. Mnogo uzbuđenja u Samari.

10.minut – GOOOOL! Urugvaj je poveo protiv domaćina Mundijala. Suarez je precizno tukao iz slobodnog udarca sa 17-18 metara.

2.minut – Bezopasan šut Vesina, veziste Urugvaja.

1.minut – Počeli su mečevi.

Rusija i Urugvaj obezbijedili su plasman u osminu finala i u direktnom duelu odlučiće ko će sa koje pozicije u nokaut fazu. “Baćuškama” odgovara i neriješen rezultat zbog mnogo bolje gol razlike, dok gosti iz Južne Amerike moraju da jure pobjedu.

We have our first set of teams confirmed! Here are the line-ups for #URURUS…#WorldCup pic.twitter.com/x6CJZlq1w3 — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 25, 2018

Zbog toga na stadionu u Samari treba očekivati otvorenu utakmicu, a i teško je reći koja pozicija garantuje lakšeg rivala u osmini finala s obzirom da se iz B grupe očekuje da Španija i Portugal budu na prve dvije pozicije.

Duel Egipta i Saudijske Arabije nema nikakav rezultatski značaj. Obje selekcije će se ovog popodneva oprostiti od Rusije i ovo je šansa da odigraju meč bez rezultatskog opterećenja.

And now, the teams for #KSAEGY! It looks like a piece of #WorldCup history could be made in this one… ⚽️🙌 pic.twitter.com/SOypiUVKqk — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 25, 2018

U centru pažnje biće Mohamed Salah, koji je udarna igla popularnih “faraona”