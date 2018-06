Urugvaj minimalnom pobjedom do osmine finala

Urugvaj je pobijedio Saudijsku Arabiju 1:0 i plasirao se u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Gol Suareza koji je danas upisao nekoliko istorijskih brojki bilo je dovoljan Urugvaju za tri boda vrijedna plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Urugvajski golgeter upisao se u strijelce u 23. minutu u svom stotom nastupu za reprezentaciju. Postao je šesti igrač koji je odigrao 100 ili više mečeva u dresu Urugvaja, a prvi Urugvajac koji je dao gol na tri šampionata planete.

Arabija je odigrala daleko bolje nego na startu protiv Rusije, ali iz nekoliko dobrih prilika nije stigla do gola. Na kraju je Kavani mogao da uveća pobjedu, ali nije iskoristio zicer.

Situacija u grupi A je jasna, Urugvaj i Rusija su prošli, a u posljednjem kolu će u međusobnom meču odlučiti ko će sa prvog mjesta dalje.

tok meča:

Kraj utakmice, pobjeda Urugvaja.

86′ ZICER za Kavanija. Sam se izborio za idealnu poziciju, ali je loše završio, pucao pravo u golmana.

80′ Još deset minuta. Bez promjene rezultata.

61′ Šansa za Urugvaj. Diego Laksalt je bio blizu nakon centaršuta Sančeza, ali izblokiran udarac.

55′ Ništa još vrijedno pažnje u drugom dijelu meča.

46′ Nastavlja se meč, Luis Suarez je inače postao prvi Urugvajac koji je postigao golove na tri različita Svjetska šampionata.

45′ Kraj prvog dijela.

29′ Ogromna šansa za Saudijsku Arabiju, ali Hatan je sa četiri metra prebacio gol.

27′ Dobar udarac Hatana, Muslera izbija u korner.

23′ GOLLLLL Luis Suarez kažnjava očajnu reakciju golmana Arabije. Gol na jubileju za urugvajskog napadača.

10′ Arabija je ušla bolje u meč, ima ta selekcija inicijativu na startu.

1′ Krenuo je meč.

Urugvajci su pobijedili na startu Egipat, dok je Saudijska Arabija sa 5:0 izgubila od Rusije. Južnoamerička selekcija ima šansu da pobjedom se plasira u nokaut fazu.

Luis Suarez će upisati jubilarni 100. meč u reprezentativnom dresu i postaće šesti igrač u istoriji Urugvaja kome je to uspjelo.

Evo i sastava pred četvrti meč u grupi A:

