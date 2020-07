BBC: Alonso se poslije dvije godine vraća u F1

Poslije dvogodišnje pauze, Fernando Alonso vraća se u Formulu 1.

BBC prenosi da će Španac od sljedeće sezone voziti u bolidu Renoa.

Alonso se na taj način vraća na mjesto uspjeha, s obzirom da je 2005. i 2006. godine bio prvak svijeta sa francuskim timom.

Fernando Alonso is set to return to Formula 1 with Renault next year.

— BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2020