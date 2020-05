Bivši reprezentativac Amerike i Srbije izvršio samoubistvo

Nekadašnji reprezentativac Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u bobu Pavle Jovanović, izvršio je samoubistvo u Americi.

Ovu informaciju potvrdio je njegov nekadašnji kolega i prijatelj Stiv Mesler.

“Ne mogu da vjerujem da ovo pišem o tebi. Moja lična legenda, čovjek koji je u ovom sportu postavio standarde posvećenosti, koncentracije, truda i pažnje detaljima je tragično oduzeo sebi život u 43. godini. Ne brini brate, postaraćemo se da tvoja sestra, brat i roditelji znaju kakav si bio kao čovjek i sportista”, napisao je Mesler na društvenim mrežama i dodao:

“Bio je jedan od najboljih u ovom sportu na svijetu, želio sam da budem baš kao on. Sve smo radili zajedno, od sušija u Kalgariju, pokera u Insbruku, do vjetrovitih tunela u Merilendu i mnogo medalja sa Svjetskih prvenstava i takmičenja širom svijeta. Zajedno sa ostatkom tima smo bili nezaustavljivi. Kada su ga sklonili iz olimpijskog tima 2002. godine, ja sam najviše profitirao. Osjećao sam veliku krivicu dok mi Pav nije postao cimer i kasnije najbolji prijatelj. Oslobodio me krivice i čak se borio u tužbi koju je dobio kako bi očistio svoje ime, ali je sve to prebacio na sebe.”

Jovanović je 2004. osvojio bronzu sa Amerikancima u Nemačkoj, bio je dio tima na Olimpijskim igrama u Torinu 2006. godine, a od 2011. godine je počeo da predstavlja Srbiju.