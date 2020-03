Blog uživo: Koronavirus i sport

Svijet sporta je u potpunoj blokadi zbog pandemije koronavirusa.

Svakodnevno se odgađaju sportski događaji, a rijetke su zemlje u kojima se igra. Uz CdM pratite kako koronavirus utiče na sport.

20:32 – Pogledajte kako vrijeme u karantinu provodi bivši košarkaš Mega Bemaxa i Crvene zvezde Dilan Enis.

While in quarantine, I’ve mastered the artistry of drinking 🍷. Only a few Chinese Karate Masters have been able to perform such a move… #quarantine #quarantinelife #tiktok #Remastered pic.twitter.com/eltjE5A2Jw

19:51– Trener Anadolu Efesa Ergin Ataman vjeruje da bi Evroliga mogla da bude nastavljena u maju.

18:53 – Kako se Južna Koreja bori sa koronavirusom, pročitajte u priči našeg bivšeg fudbalskog reprezentativca Dejana Damjanovića.

18:38 – Prvi čovjek Primere Havijer Tebas, vjeruje da bi fudbalska sezona mogla da se nastavi u maju.

18:25 – Izuzetno korektan odnos čelnika Mornara prema svojim košarkašima u trenucima pandemije koronavirusa.

17:41 – Još jedan crnogorski fudbalski reprezentativac uključio se u akciju pomoći domovini koja se bori sa koronavirusom.

17:08 – Akciji sportskih organizacija da pomognu u suzbijanju širenja koronavirusa u našoj zemlji, uključio se i Fudbalski klub Budućnost.

16:25 – Veliki broj sportista ima problema psiholoških zbog izolacije. Nije ni Serena izuzetak.

13:29 – Dirljivo obraćanje srpske odbojkašice Jovane Brakočević.

12:45 – Velika donacija Fudbalskog saveza. Sedam respiratora.

12:25 – Njemački doktor smatra da fudbale ne bi trebalo igrati ove godine.

10 22 – Esma Muratović opisuje situaciju u Španiji.

10:20 – Markus Smart potvrdio da je bio pozitivan na testu.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV

