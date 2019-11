Botasu pobjeda, Hamiltonu titula

Dominacija Mercedesa obilježila je Veliku nagradu Sjedinjenih Država.

Bilo je to dvostruko slavlje za njemački tim na stazi u Ostinu.

Valteri Botas je pobijedio, ali se radovao i Luis Hamilton kome je i šesto mjesto garantovalo odbranu titule prvaka, a bio je drugi.

Hamilton je bio blizu i pobjede, međutim tri kruga prije kraja Botas ga je prestigao i na kraju stigao do trijumfa.

Treće mjesto pripalo je Maksu Ferštapenu u Red Bulu, a četvrti je bio Šarl Lekler u Ferariju. DSebastijan Fetel nije završio trku nakon što je u ranoj fazi trke zbog problema sa vozilom bio prinuđen da odustane.

"Still we rise guys, still we rise"

"Thank you so much, guys – we did an incredible job… I can't believe it"

