Brutalan nokaut za otvaranje 2018. godine

Spektakularan, ali istovremeno i stravičan nokaut viđen je na borilčakoj manifestaciji u Japanu.

Naime, Satoši Date je takozvanim “rolling thunderom” (kotrljajući grom) udario Šunsukea Kazukija i poslao ga na spavanje.

Popularni “Tigar” ima samo 21. godinu i ovo mu je deveta pobjeda u karijeri.

Sa druge strane, poraženi Kazuki je neslavno debitovao.

Tiger Date with KO – Ganryujima always brings it pic.twitter.com/mjOkhnHy8w

— Jolassanda (@Jolassanda) January 3, 2018