Cetinjski superheroj koji je uspon počeo poslije sedam poraza

Superheroji postoje, tu su oko nas… A priče pisane srcem uvijek najljepše zvuče… Ukoliko ne vjerujete da je tako sve što treba da uradite je da posjetite malo (veliko) ponosno mjesto Crne Gore koje je svojoj zemlji podarilo još jednog (super)heroja.

Mladi Cetinjanin Filip Radović prije dvije godine u srcu Skandinavije pisao je najljepšu priču crnogorskog paraolimpizma, kada je svojoj zemlji donio prvu (bronzanu) medalju sa Evropskog prvenstva u stonom tenisu. Novu stranicu istorije i novu bronzanu medalju momak za kojeg prepreke ne postoje potpisao je prije par dana u Laškom.

Filip je pokazao klasu, pokazao je da je jedan od najvećih majstora stonog tenisa na Starom kontinentu, iako je njegova priča krenula onako kako danas izgleda nezamislivo…

“Mislim da sam na svom prvom turniru ostvario jednu pobjedu i čak sedam poraza, ali me ni to nije udaljilo od stonog tenisa, već me privuklo druženje koje je u tom sportu veće nego kod ostalih”, počeo je priču za Dnevne novine Filip Radović.

Od fudbala do stonog tenisa

Zašto baš stoni tenis bilo je jedno od pitanja za sjajnog Cetinjanina.

“Najprije sam se odlučio za fudbal, a moj brat je prije mene počeo da trenira stoni tenis i onda sam jednog dana i ja riješio da igram rekrativno sa njim”, prisjeća se Radović. “Odmah mi se dopalo, pa sam jedno vrijeme uporedo trenirao i fudbal i stoni tenis, ali kao što rekoh druženje u stonom tenisu mi se više dopalo nego kod fudbala, pa sam se lako odlučio”.

Prvi turnir nije pokolebao već ojačao Filipa Radovića, pa su veoma brzo krenuli i prvi uspjesi…

“Već na prvom državnom prvenstvu, ako se dobro sjećam, uspio sam da osvojim bronzanu medalju i nakon toga sam shvatio da je stoni tenis za mene i počeo ozbiljnije da treniram”, objasnio je Radović.

Je li stoni tenis danas u životu Filipa Radovića ljubav ili obaveza?

“U početku je sve bilo više iz zabave, svidjelo mi se da igram, a sada je već i obaveza. I dalje volim stoni tenis, ali ga doživljavam kao obavezu. Jednostavno, kao škola gdje moraš da ideš, tako i ja moram da treniram”.

Porodica Lupulesku

U januaru 2015. Filip Radović je donio možda i najvažniju odluku u svojoj karijeri. Svoj Lovćen zamijenio je banatskom ravnicom i završio u najčuvenijoj stonoteniskoj porodici sa ovih prostora. Od tada Filip živi u malom mjesto po imenu Uzdin, u legendarnoj porodici Lupulesku, a sve pod trenerskom palicom Nikolaja Lupuleskog.

“Moram da zahvalim cijeloj porodici Lupulesku, bez koje ovih rezultata ne bi ni bilo”, jasan je Radović. “Naravno i mom prvom treneru Čedomiru Damjanoviću, kao i Paraolimpijskom komitetu i mojoj porodici”.

Već poslije nekoliko mjeseci rada sa Nikolajem stigla je i istorijska bronzana medalja sa EP u Vejleu…

“Nikolaj ima veliki uticaj na mene, jer je trener možda i najbitniji kada su u pitanju programi za velika takmičenja, gdje je baš on glavna karika kako bi forma došla u pravom trenutku”, istakao je Radović. “Zaista mislim da je Nikolaj jedan od najboljih trenera u Evropi što je dokazao i sa juniorkama Srbije gdje već dvije godine zaredom uzima medalju na EP, a eto i sa mnom je još jednom dokazao”.

Filip sanja OI medalju

Momak koji mijenja sportsku istoriju Crne Gore sada ima najveći san…

“Cilj da se plasiram na Paraolimpijske igre u Tokiju sada polako postaje i realan, jer samo treba da zadržim ovo mjesto na rang listi na kojem sam sad. Naravno, san mi je paraolimpijska medalja, pa ne mora da bude iz Tokija, već i kasnije iz Pariza ili Los Anđelesa”, skroman je Filip.

Koliko je realno da medalja stigne baš 2020. iz glavnog grada Japana?

“Mnogi me smatraju favoritom i na Igrama u Tokiju, ali ja sebe ne vidim tako. Nisam ni na ovom EP sebe smatrao favoritom, već sam iz meča u meč podizao formu”, zaključio je mladi heroj sa Cetinja.

Idol? Lupulesku, naravno

Nije bilo teško pogoditi ko je sportski idol Filipa Radovića…

“Prvi idol mi je brat mog trenera Ilija Lupulesku, koji ima 15 medalja sa velikih prvenstava, među kojima i olimpijsko srebro iz Seula u konkurenciji dublova zajedno sa Zoranom Primorcem”, istakao je Radović.