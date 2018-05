Crnogorske nade od petka do nedjelje u Mostaru

Mostar će od petka do nedjelje biti domaćin međunarodnog turnira u boksu za mlade, na kojem će nastupiti i bokserska repezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da će na turniru, koji će biti održan 14. put, učestvovati bokseri iz Mađarske, Italije, Rusije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Norveške, Srbije i Bosne i Hercegovine (BIH).

Crnu Goru će, odlukom selektora Boška Draškovića, predstavljati sedam boksera.

Nastupiće Nenad Marković i Edin Alković do 56, Stefan Savković i Stevan Sjekloća do 69, Milovan Sekulović do 75 i Viktor Mihajilović i Kristijan Drobnjak do 81 kilogram.

Na turnir putuje i sudija Đorđije Perović.

“Mladu reprezentaciju, nakon Mostara, očekuje i revanš meč u Sarajevu sa reprezentacijom BiH, a u julu Vojvođanska zlatna rukavica. Neki od mlade reprezentacije sljedeće godine prelaze u seniore, pa će im ti turniri mnogo značiti za sticanje iskustva i samopouzdanja pred prelazak u najjaču konkurenciju”, saopšteno je iz Bokserskog saveza.