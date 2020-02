Crnogorski bokseri na jakom međunarodnom turniru u Bijeljini

Bokserska reprezentacija Crne Gore nastupiće na međunarodnom bokserskom turniru “Eurokup 2020” u Etno selu Stanišići kod Bijeljine.

Boje naše države braniće deset takmičara – u uzrastu mladih nastupiće Luka Gačević (do 56), Damjan Liješević (do 64), Đorđe Smolović (do 69), Miloš Krasnići (do 75), Andrija Lambulić (do 81) i Petar Liješević (do 81).

U konkurenciji seniora boriće se Nenad Marković (do 63), Stefan Savković (do 69), Milovan Sekulović (do 81) i Tamara Radunović (do 60).

Sa bokserima u Bijeljinu putuju i selektor Bosko Drašković, direktor reprezentacije Dragan Đuričković, trener Nikola Ružić i sudija Đorđije Perović.

Turnir, koji će okupiti 20 nacionalnih timova iz Evrope, počinje sjutra i trajaće do nedjelje.