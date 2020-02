Crnogorski džudisti imaju još jedan izazov na međunarodnoj sceni – sedmoro naših takmičara nastupiće na Grend slem turniru u Parizu.

Učešće će uzeti Jusuf Nurković do 66, Nikola Gardašević do 73, Nikola Gušić i Nebojša Gardašević do 81, Danilo Pantić i Anto Dubreta 100 i Jovana Peković do 78 kilograma.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, na borilište će samo Nurković, koga na startu čeka Frederik Adebojo Olimpio iz Toga.

Grend slem u Dizeldorfu okupiće 676 takmičara iz 117 država svijeta.