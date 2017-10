Crnogorski karatisti za medalje na Tenerifama

Karate reprezentacija Crne Gore sa 12 takmičara nastupiće na Svjetskom prvenstvu (SP) za kadete, juniore i mlađe seniore, koje će od 25. do 29. oktobra biti održano na Tenerifama, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnu Goru će na Tenerifama predstavljati Mario Hodžić, Nenad Dulović, Vuk Popović, Luka Ivanović, Nikola Malović, Bojan Bošković, Vasilisa Bujić i Milena Jovanović u borbama, a u katama Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Ivana Bujković.

Predvodiće ih selektori Slavenko Bajić, Žarko Raković i Slavka Maksimović. Mijač u juniorskoj i Nikočević u kadetskoj nastupiće u pojedinačnoj konkurenciji, a sa Kočanom činiće kadetsko-juniorski kata tim.

Za sjutra predviđeno je mjerenje i žrijeb, dok je prvi takmičarski dan u srijedu. U srijedu na tatami će kataši – kadet Kenan Nikočević i juniori Ivana Bujković i Vladimir Mijač.

Za četvrtak zakazan je nastup juniorke Vasilise Bujić u borbama (preko 59 kilograma), dok će u petak nastupiti muški kata tim Mijač, Nikočević i Kočan.

Kadeti Bojan Bošković (do 70) i Milena Jovanović (preko74) boriće se u subotu, dok će u nedjelju na tatami mlađi seniori u borbama Nenad Dulović (do 60), Mario Hodžić (do 67), Nikola Malović (do 75), Vuk Popović (do 84) i Nikola Ivanović (preko 84 kilograma).

Predsjednik Karate saveza, Vladimir Joković kazao je da ni sam ne zna kako je uspio da obezbijedi sredstva za odlazak reprezentacije na SP.

“Prvi put sa takmičarima i selektorima nijesu otputovali sekretar, direktor reprezentacije i predsjednik Saveza. Nećemo imati predstavnika na Kongresu Svjetske karate federacije, na kojem će biti riječi o načinu sticanja norme za Olimpijske igre i kvalifikacijama za to takmičenje. Bez obzira na sve nadamo se uspjehu i kontinuitetu osvajanja medalja”, kazao je Joković.

On je istakao da su takmičari otputovali spremni, navodeći da je odrađeno više faza priprema i završne u Igalu.

“Najviše očekujemo od Marija Hodžića i Nenada Dulovića u borbama i Vladimira Mijača u katama. Ne bi bilo iznenađenje da još neko napravi odličan rezultat”, kazao je Joković.

Direktor reprezentacije Dragoljub Fatić, kazao je da nastup reprezentativaca očekuje sa nestrpljenjem.

“Pripremni period te selekcije počeo je krajem prošle godine i već u februaru je krunisan srebrnom medaljom Nenada Dulovića na prvenstvu Evrope u Sofiji, a potvrđen bronzanom medaljom Marija Hodžića na seniorskom Evropskom prvenstvu. To je za sada i najbolji rezultat koji je neki crnogorski sportista ostvario ove godine i to ga svrstava u uži izbor za sportistu godine”, rekao je Fatić.

On je naglasio da su tokom godine reprezentativci imali odlične nastupe, prije svega Marija Hodžića na Premijer ligama gdje je bio bronzani u Salcburgu, a peti u Lajpcigu.

“Dobri plasmani sa prvenstva Evrope za juniore i mlađe seniore Luke Ivanovica, Vasilije Vujić i kataša Vladimira Mijača, osvajača bronzane medalje sa prethodnog svjetskog šampionata, dopunjuje spisak potencijalnih osvajača medalja. Naravno tu su i odlični i iskusni Vuk Popović i Nikola Malović koji imaju potencijala da iznenade. Za medalju biće potrebna i sportska sreće, prije svega na žrijebu, ali sam siguran da će naši reprezentativci opravdati očekivanja svih nas”, zaključio je Fatić.