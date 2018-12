Crnoj Gori 12 medalja u Dubrovniku

U Dubrovniku je juče završeno prvenstvo Balkana u karateu, a crnogorski takmičari šampionat su završili sa 12 medalja dvije zlatne i po pet srebrnih i bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su mlađi senior Nenad Dulović (do 60) i junior Bojan Bošković (do 68), srebrni su bili mlađi senior Vladimir Mijač (kate), kadet Njemanja Mikulić (do 57) i juniorke Ivana Bujković (kate) i Milena Jovanović (borbe, preko 59). Bronzane medalje pripale su mlađim seniorka Vasilisi Bujić (preko 68) i Jovani Marić (kate), juniorki Mili Mraković (kate) i kadetu Vladimiru Vukčeviću (do 57).

Crnogorski karatisti posljednjeg, trećeg takmičarskog dana Balkanskog prvenstva u Dubrovniku osvojili su dvije medalje po jednu srebrnu i bronzanu. Srebrni je bio ženski kadetsko-juniorski kata tim, dok je bronzana medalja pripala muškom kadetsko-juniorskomm kata timu. Trio Budućnosti, u sastavu Hana

Šendelj, Mila Mraković i Masa Đukanović, u finalnom meču poražen je od Makedonije 4:1. Prethodno je u polufinalu ekipa selek-

torke Nele Tatar savladala Hrvatsku 4:1.

Muški tim, u sastavu Kenan Nikočević, Arijan Kočan i Nikola Milić, u meču za bronzanu medalju pobijedio je Sloveniju 5:0. Trio Bara, koju je u Dubrovniku predvodila selektorka Slavka Maksimović, u polufinalu poražen je od Makedonije 3:2.

Na pragu do medalje bila je i ekipa u borbama mlađih seniora, koja je u meču za treće mjesto izgubila od Bosne i Hercegovine. Meč je završen neriješeno, ali je selekcija BIH zahvaljujući većem broju osvojenih poena osvojila bronzanu medalju. U ekipi mlađih seniora nastupali su Nenad Dulović, Stefan Gojčević, Adnan Kući, Vladimir Smolović i Ilija Radonjić. Ekipa selektora Slobodana Vlahovića poslije velike drame izgubnila je i meč sa Hrvatskom u polufinalu 3:2.

Muška kadetska ekipa u borbama poražena je u prvom kolu od Rumunije 3:1, muška juniorska selekcija na startu izgubila je od Turske 3:0, kao i ženska juniorska od Makedonije 2:0. Pravdu na šampionatu dijelilo je i pet crnogorskih sudija Veljko Brnović, Miodrag Radunović, Toko Raičević, Danilo Cirović i Nairn Duraku.