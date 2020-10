Da li je ovo najbolji nokaut u istoriji UFC-a, zapitao se prvi čovjek najprestižnije MMA organizacije Dena Vajt, nakon neviđenog poteza Žoakina Baklija.

26-godišnji Amerikanac je kasno sinoć, na impresivan način, izvojevao 11. profi pobjedu.

Na priredbi u Abu Dabiju, sredinom druge runde, “završio” je sunarodnika Impu Kasangeneja.

Pogledajte…

Is this the greatest KO in @ufc history?

Tune in LIVE NOW on @espn+ KO’s #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/fMUvy2Dmkr

— danawhite (@danawhite) October 10, 2020