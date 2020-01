Delfin napravio podvig

Jedriličari iz Crne Gore, iz kluba Delfin iz Tivta izborili su se za mjesto na pobjedničkom postolju u klasi laser 4.7 i laser standard na Europa Kupu odžanom na Hvaru u organiziaciji JK Zvir, gdje se po jakoj buri i hladnom vremenu takmičilo više od 100 jedriličara iz 12 država.

Ilija Marković je u olimpijskoj klasi laser standard osvojio prvo mjesto u konkurenciji jedriličara do 19 godina, drugo u konkurenciji do 21 godine, a četvrto u generalnom plasmanu. Nikola Golubović je u klasi laser 4.7. dominirao na Hvaru. Osvojio je tri zlatne medalje bio je najbolji u generalnom plasmanu, kao i u konkurenciji jedriličara do 16 i do 18 godina.

Stefan Anđelić i Danilo Jončić su u klasi laser radial koja je uvodna klasa za olimpijsku bili veoma dobri. Anđelić je poslije četiri dana jedrenje i pet regata zauzeo 21, a Danilo Jončić 24. mjesto.

Sjajan kraj sezone za jedriličare iz Crne Gore, koji su iza sebe ostavili uspješnu godinu ispunjenu uspjesima i punim jedrima idu naprijed u osvajanje novih.

Istovremeno, sjajna je i najava za 2020. godinu u kojoj će Crna Gora i Tivat biti domaćini Evropskog prvenstva u olimpijskim klasama laser standard i laser radial za jedriličare do 21 godine. Smotra najboljih jedriličara Evrope održače se od 6. do 13. juna.