Dinamit nokautom u prvoj rundi obilježio povratak u ring

Crnogorski bokser Dejan Zlatičanin nokautirao je u prvoj rundi Evinsona Ereru u prvom meču od januarskog gubitka WBC titule od Majkija Garsije.

Od prvog zvuka gonga naš borac krenuo je agresivno ka Kolumbijcu, pritjerao ga uz ugao i poslije nepuna dva minuta završio borbu koja je planirana da traje osam rundi.

Zlaticanin is strong as hell & very compact, really loves that left cross and can’t seem to miss w/ it. Herrera threw some punches early, but as soon as he tasted power of Zlaticanin, it was end of story. Ready to see Dejan back in a big fight soon #boxing

— Ryan Schick (@BoxingAddiction) December 15, 2017