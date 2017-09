“Doktor” se vraća na stazu: Rosi dobio zeleno svijetlo za nastup u Aragonu

Prije tri nedjelje slomio je nogu, a već predstojećeg vikenda gledaćemo “Doktora” na stazi – Valentino Rosi prošao je medicinske preglede i voziće trku za VN Aragona.

Rosi je slomio potkoljenicu desne noge na motokros treningu posljednjeg dana avgusta, pa je zbog toga propustio trku u Misanu.

Nakon operacije, procjena hirurga je bila da je najmanje mjesec potreban za oporavak, međutim Rosi je danas dobio dozvolu ljekara za učešće na trci u Španiji.

“Rosi je uspješno prošao medicinske preglede u Aragonu. Doktor Klement Milan dao je dozvolu devetostrukom svjetskom šampionu da vozi”, stoji u saopštenju Jamahe.

Majkl van der Mark biće na “stend baju” u slučaju da Rosi odluči da se povuče sa trke.

