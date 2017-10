Ferstapen frustriran zbog kazne na trci u Ostinu

Vozač Red Bula Mark Ferstapen teško je podnio odluku čelnika FIA-e da mu oduzmu treće mjesto zbog kršenja pravila prilikom preticanja Kimija Raikonena u posljednjem krugu trke za Veliku nagradu SAD.

Holanđanin je zbog kazne od pet sekundi trku u Ostinu završio na četvrtom mjestu.

“Imali smo veliku trku, ali sa tako glupim odlukama samo ubijaju sport”, rekao je nezadovoljni Ferstapen i dodao:

“Stvarno se nadam da se navijačima neće dopasti ovakve odluke i da se neće ponavljati sljedeće godine”, zaključio je Ferstapen.

From joy to despair for @Max33Verstappen#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/oI5Cc7eqxW

— Formula 1 (@F1) October 22, 2017