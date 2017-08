Ferstapen nezadovoljan: Nabavite mi bolji bolid ili odoh

Vozač Red Bula Maks Ferstapen poručio je čelnicima austrijske ekipe da mu obezbijede konkurentniji bolid, jer će u suprotnom potražiti novu sredinu.

Talentovani Ferstapen je nezadovoljan rezultatima koje postiže u tekućem šampionatu, a po njegovom mišljenju slabe performanse bolida ne dozvoljavaju mu da bude ravnopravan sa Mercedesom i Ferarijem.

“Uvijek sam govorio da nemam razloga da odem ako imam konkurentan bolid. U ovom trenutku to nije slučaj, ali ne znači i da se mora odustati, ali ako do napretka ne dođe ni nakon dvije-tri godine, onda je to druga priča. Radimo naporno, ali vidjećemo što se se dogoditi u budućnosti”, rekao je Ferstapen.

Nakon 11 ovosezonskih trka Holanđanin na som kontu ima samo 67 bodova. Primjera radi, njegov klupski kolega Danijel Rikardo sakupio je čak 50 više.

Ferstapen sa Red Bulom ima ugovor do kraja 2019. godine, a direktor ekipe Kristijan Horner nedavno je rekao da vjeruje da će 19-godišnji vozač dugo ostati u ekipi.