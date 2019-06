Ferstapen prošao bez kazne: Ako to nije dozvoljeno, koja je poenta F1?

Vozač Red Bula Maks Ferstapen i zvanično je pobjednik VN Austrije.

Tri sata nakon završetka kontroverzne trke, odlukom direkcije, talentovani Holanđanin saznao je da neće biti kažnjen za sporno preticanje Šarla Leklera, uzdanice Ferarija.

It decided the race

Now the stewards need to decide on this lap 69 pass#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/seyqDmRMVT

— Formula 1 (@F1) June 30, 2019